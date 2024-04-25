https://ria.ru/20240425/toplivo-1942362893.html
Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС
Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС - РИА Новости, 25.04.2024
Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:46
2024-04-25T20:46
2024-04-25T20:55
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
александр новак
топливо
россия
дальний восток
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать превышение цен на топливо на АЗС над мелким оптом в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири и устранить диспаритет, сообщил кабмин."Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20240422/rossiya-1941546775.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), александр новак, топливо, россия, дальний восток
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Александр Новак, Топливо, Россия, Дальний Восток
Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС
Новак поручил ФАС проанализировать превышение цен на топливо на АЗС в регионах