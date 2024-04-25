https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942328444.html
Великобритания расширила антииранские санкции
Великобритания расширила антииранские санкции - РИА Новости, 25.04.2024
Великобритания расширила антииранские санкции
Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:56
2024-04-25T17:56
2024-04-25T17:56
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. "Следующие лица были добавлены в общий список, теперь на них распространяются меры по замораживанию активов", - сказано в документе. Так, в него вошли Аббас Абди Асджерд и Сейед Мохсен Вахабзаде Могадам как директора компаний, которые работают с иранским оборонным сектором, за участие во враждебной деятельности правительства Ирана. Помимо них, в санкционный список попали четыре компании - также за участие во враждебной деятельности Ирана, поскольку вели бизнес в иранском оборонном секторе: Alvand Motorbuilding Industries Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.
https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html
https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, иран, в мире
Великобритания, Иран, В мире
Великобритания расширила антииранские санкции
Лондон включил в антииранские санкции два физлица и четыре юрлица
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
"Следующие лица были добавлены в общий список, теперь на них распространяются меры по замораживанию активов", - сказано в документе.
Так, в него вошли Аббас Абди Асджерд и Сейед Мохсен Вахабзаде Могадам как директора компаний, которые работают с иранским оборонным сектором, за участие во враждебной деятельности правительства Ирана
.
Помимо них, в санкционный список попали четыре компании - также за участие во враждебной деятельности Ирана, поскольку вели бизнес в иранском оборонном секторе: Alvand Motorbuilding Industries Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.