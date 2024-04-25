https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942328444.html

Великобритания расширила антииранские санкции

Великобритания расширила антииранские санкции - РИА Новости, 25.04.2024

Великобритания расширила антииранские санкции

Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:56

2024-04-25T17:56

2024-04-25T17:56

великобритания

иран

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. "Следующие лица были добавлены в общий список, теперь на них распространяются меры по замораживанию активов", - сказано в документе. Так, в него вошли Аббас Абди Асджерд и Сейед Мохсен Вахабзаде Могадам как директора компаний, которые работают с иранским оборонным сектором, за участие во враждебной деятельности правительства Ирана. Помимо них, в санкционный список попали четыре компании - также за участие во враждебной деятельности Ирана, поскольку вели бизнес в иранском оборонном секторе: Alvand Motorbuilding Industries Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.

https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html

https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html

великобритания

иран

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, иран, в мире