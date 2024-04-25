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Великобритания расширила антииранские санкции - РИА Новости, 25.04.2024
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17:56 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942328444.html
Великобритания расширила антииранские санкции
Великобритания расширила антииранские санкции - РИА Новости, 25.04.2024
Великобритания расширила антииранские санкции
Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:56
2024-04-25T17:56
великобритания
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в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. "Следующие лица были добавлены в общий список, теперь на них распространяются меры по замораживанию активов", - сказано в документе. Так, в него вошли Аббас Абди Асджерд и Сейед Мохсен Вахабзаде Могадам как директора компаний, которые работают с иранским оборонным сектором, за участие во враждебной деятельности правительства Ирана. Помимо них, в санкционный список попали четыре компании - также за участие во враждебной деятельности Ирана, поскольку вели бизнес в иранском оборонном секторе: Alvand Motorbuilding Industries Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.
https://ria.ru/20240425/sanktsii-1942174343.html
https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html
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великобритания, иран, в мире
Великобритания, Иран, В мире
Великобритания расширила антииранские санкции

Лондон включил в антииранские санкции два физлица и четыре юрлица

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Великобритания расширила антииранский санкционный список, добавив в него два физлица и четыре юрлица, связанных с оборонным сектором, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
"Следующие лица были добавлены в общий список, теперь на них распространяются меры по замораживанию активов", - сказано в документе.
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Так, в него вошли Аббас Абди Асджерд и Сейед Мохсен Вахабзаде Могадам как директора компаний, которые работают с иранским оборонным сектором, за участие во враждебной деятельности правительства Ирана.
Помимо них, в санкционный список попали четыре компании - также за участие во враждебной деятельности Ирана, поскольку вели бизнес в иранском оборонном секторе: Alvand Motorbuilding Industries Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Moj Gostar Aseman Parvaz Company и Pishro Sanat Aseman Sharif Company.
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