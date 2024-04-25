https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html

Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024

Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024 - РИА Новости, 25.04.2024

Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024

Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Грозном, станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:04

2024-04-25T14:04

2024-04-25T14:31

грозный

экономика

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Грозном, станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс".Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума."Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном". - говорится в сообщении "Росконгресса"Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.

https://ria.ru/20240131/chipy-1924474628.html

грозный

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грозный, экономика, "фонд "росконгресс"