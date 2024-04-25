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Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024 - РИА Новости, 25.04.2024
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14:04 25.04.2024 (обновлено: 14:31 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024 - РИА Новости, 25.04.2024
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024
Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Грозном, станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:04
2024-04-25T14:31
грозный
экономика
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Грозном, станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс".Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума."Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном". - говорится в сообщении "Росконгресса"Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.
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грозный, экономика, "фонд "росконгресс"
Грозный, Экономика, "Фонд "Росконгресс"
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024

Росконгресс: главной темой КИФ станет "Большой Кавказ — от моря и до моря"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция фонда Росконгресс
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Инсталляция фонда Росконгресс . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который пройдет в Грозном, станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс".
Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума.
«
"Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном". - говорится в сообщении "Росконгресса"
Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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