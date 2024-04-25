https://ria.ru/20240425/reb-1942310162.html

В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ

В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ - РИА Новости, 25.04.2024

В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ

Украина "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:49

2024-04-25T16:49

2024-04-25T16:49

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ Мария Берлинская в интервью украинским СМИ. Издание "Украинская правда" опубликовало материал под названием "Почему Украина проигрывает России в технологической гонке" о проблемах украинских военных, связанных доминированием российских БПЛА на поле боя. "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов", - гласит заглавная цитата в материале. "У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов... К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - приводит "Украинская правда" слова директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

https://ria.ru/20240120/proryv-1922458450.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины