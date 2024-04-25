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В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ - РИА Новости, 25.04.2024
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В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ
В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ - РИА Новости, 25.04.2024
В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ
Украина "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:49
2024-04-25T16:49
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ Мария Берлинская в интервью украинским СМИ. Издание "Украинская правда" опубликовало материал под названием "Почему Украина проигрывает России в технологической гонке" о проблемах украинских военных, связанных доминированием российских БПЛА на поле боя. "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов", - гласит заглавная цитата в материале. "У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов... К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - приводит "Украинская правда" слова директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
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в мире, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В мире
В Киеве пожаловались, что Россия опережает Украину в разработке РЭБ

В ВСУ заявили, что Украина в разы отстает от России в производстве РЭБ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украина "в разы" отстает от России в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила глава центра поддержки аэророзведки ВСУ Мария Берлинская в интервью украинским СМИ.
Издание "Украинская правда" опубликовало материал под названием "Почему Украина проигрывает России в технологической гонке" о проблемах украинских военных, связанных доминированием российских БПЛА на поле боя. "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов", - гласит заглавная цитата в материале.
"У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов... К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - приводит "Украинская правда" слова директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
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