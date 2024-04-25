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Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике - РИА Новости, 25.04.2024
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15:40 25.04.2024 (обновлено: 15:48 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942286890.html
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике
Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:40
2024-04-25T15:48
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
технологии
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы, заявил президент страны Владимир Путин."Во всех отраслях экономики, социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Президент добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, технологии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Технологии
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике

Путин: повысить производительность труда предстоит во всех отраслях экономики РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы, заявил президент страны Владимир Путин.
«
"Во всех отраслях экономики, социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
Президент добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин заявил о подготовке к запуску механизма регуляторной гильотины
Вчера, 15:47
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейТехнологии
 
 
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