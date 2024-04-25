https://ria.ru/20240425/putin-1942286890.html
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике
Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:40
2024-04-25T15:40
2024-04-25T15:48
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
технологии
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Производительность труда в России предстоит повысить во всех отраслях экономики и социальной сферы, заявил президент страны Владимир Путин."Во всех отраслях экономики, социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Президент добавил, что также необходимо развивать цифровые платформы и новые модели управления, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
https://ria.ru/20240425/gilotina-1942288532.html
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, технологии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Технологии
Путин рассказал о повышении производительности труда в экономике
Путин: повысить производительность труда предстоит во всех отраслях экономики РФ