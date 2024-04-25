https://ria.ru/20240425/putin-1942286226.html

Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:37

2024-04-25T15:37

2024-04-25T15:43

россия

экономика

владимир путин

фонд развития промышленности

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, сообщил президент РФ Владимир Путин."В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый востребованный механизм, как Фонд развития промышленности, его капитал вырастит почти в два раза - на 300 миллиардов рублей", - сказал Путин.Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Путин сообщил, что в предстоящие шесть лет предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства.

https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html

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2024

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россия, экономика, владимир путин, фонд развития промышленности, российский союз промышленников и предпринимателей