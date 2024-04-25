Рейтинг@Mail.ru
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 25.04.2024 (обновлено: 15:43 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942286226.html
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин
Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:37
2024-04-25T15:43
россия
экономика
владимир путин
фонд развития промышленности
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_469ef8d2711573fd2a03af75cf23df2f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, сообщил президент РФ Владимир Путин."В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый востребованный механизм, как Фонд развития промышленности, его капитал вырастит почти в два раза - на 300 миллиардов рублей", - сказал Путин.Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Путин сообщил, что в предстоящие шесть лет предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства.
https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fab13557397a234c69fe9372f20bd408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, фонд развития промышленности, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и предпринимателей
Власти направят допресурсы на развитие промышленной ипотеки, заявил Путин

Путин: власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия направит дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый востребованный механизм, как Фонд развития промышленности, его капитал вырастит почти в два раза - на 300 миллиардов рублей", - сказал Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Путин сообщил, что в предстоящие шесть лет предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса
Вчера, 15:42
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинФонд развития промышленностиРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала