https://ria.ru/20240425/prigovor-1942319304.html

Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В

Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В - РИА Новости, 25.04.2024

Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В

Дорогомиловский суд Москвы приговорил совладельцев холдинга B&В Александра Балаховского и Якова Босинзона к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о хищении 4... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:20

2024-04-25T17:20

2024-04-25T17:20

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил совладельцев холдинга B&В Александра Балаховского и Якова Босинзона к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о хищении 4 миллиарда рублей у адвоката Дениса Шапиро, сообщили РИА Новости в суде. "По совокупности преступлений Балаховскому назначено 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, Босинзону - 10", – сказал собеседник агентства. Третий фигурант, бывший гендиректор производственной компании холдинга "Бест клин" Александр Савоськин, получил 9 лет. Иск о возмещении Шапиро имущественного ущерба передан на рассмотрение в гражданском производстве. Согласно материалам дела, в 2014 году Шапиро якобы стал партнером бизнесменов, приобретя за 5 миллионов долларов долю в компании "Бест клин", являющейся основным активом холдинга В&В. Впоследствии партнеры переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю. Их судили по пяти статьям УК: мошенничество в особо крупном размере; незаконное использование средств индивидуализации товаров; нарушение патентных прав в крупном размере; злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; легализация похищенного имущества. Прокуратура требовала назначить им от 9 до 11 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231002/bankir-1899994401.html

https://ria.ru/20230914/mo-1896359833.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия