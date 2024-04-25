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Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В - РИА Новости, 25.04.2024
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17:20 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/prigovor-1942319304.html
Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В
Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В - РИА Новости, 25.04.2024
Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В
Дорогомиловский суд Москвы приговорил совладельцев холдинга B&В Александра Балаховского и Якова Босинзона к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о хищении 4... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:20
2024-04-25T17:20
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил совладельцев холдинга B&amp;В Александра Балаховского и Якова Босинзона к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о хищении 4 миллиарда рублей у адвоката Дениса Шапиро, сообщили РИА Новости в суде. "По совокупности преступлений Балаховскому назначено 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, Босинзону - 10", – сказал собеседник агентства. Третий фигурант, бывший гендиректор производственной компании холдинга "Бест клин" Александр Савоськин, получил 9 лет. Иск о возмещении Шапиро имущественного ущерба передан на рассмотрение в гражданском производстве. Согласно материалам дела, в 2014 году Шапиро якобы стал партнером бизнесменов, приобретя за 5 миллионов долларов долю в компании "Бест клин", являющейся основным активом холдинга В&amp;В. Впоследствии партнеры переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю. Их судили по пяти статьям УК: мошенничество в особо крупном размере; незаконное использование средств индивидуализации товаров; нарушение патентных прав в крупном размере; злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; легализация похищенного имущества. Прокуратура требовала назначить им от 9 до 11 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор совладельцам холдинга B&В

Суд приговорил совладельцев B&В Балаховского и Босинзона к 11 и 10 годам колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил совладельцев холдинга B&В Александра Балаховского и Якова Босинзона к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о хищении 4 миллиарда рублей у адвоката Дениса Шапиро, сообщили РИА Новости в суде.
"По совокупности преступлений Балаховскому назначено 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, Босинзону - 10", – сказал собеседник агентства.
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Третий фигурант, бывший гендиректор производственной компании холдинга "Бест клин" Александр Савоськин, получил 9 лет.
Иск о возмещении Шапиро имущественного ущерба передан на рассмотрение в гражданском производстве.
Согласно материалам дела, в 2014 году Шапиро якобы стал партнером бизнесменов, приобретя за 5 миллионов долларов долю в компании "Бест клин", являющейся основным активом холдинга В&В. Впоследствии партнеры переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физические лица, "Бест клин" обанкротился, и доля Шапиро стала равной нулю.
Их судили по пяти статьям УК: мошенничество в особо крупном размере; незаконное использование средств индивидуализации товаров; нарушение патентных прав в крупном размере; злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; легализация похищенного имущества. Прокуратура требовала назначить им от 9 до 11 лет лишения свободы.
Юрист - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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