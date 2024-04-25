https://ria.ru/20240425/premiya-1942356759.html
ФосАгро победила в 3 из 5 номинаций премии "Лидеры ответственного бизнеса"
ФосАгро победила в 3 из 5 номинаций премии "Лидеры ответственного бизнеса" - РИА Новости, 25.04.2024
ФосАгро победила в 3 из 5 номинаций премии "Лидеры ответственного бизнеса"
Группа "ФосАгро" победила в трех из пяти номинаций Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", показав наивысший результат, награды были вручены в ходе РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:09
2024-04-25T20:09
2024-04-25T21:16
фосагро
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
татьяна голикова
максим орешкин
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа "ФосАгро" победила в трех из пяти номинаций Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", показав наивысший результат, награды были вручены в ходе XXXIII съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, сообщает компания. В пленарном заседании съезда принял участие президент России Владимир Путин. В номинации "За вклад в решение стратегических задач социальной направленности" победила спортивно-образовательная программа "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" премию получила социальная программа компании "Наши любимые города", а в номинации "За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала" победу одержала образовательная программа "ФосАгро". "Для нас эта оценка – прежде всего авторитетное подтверждение правильности направления, в котором компания развивается, эффективности и востребованности социальных проектов в области воспитания здорового физически и духовно подрастающего поколения, подготовки профессиональных кадров и создания комфортной городской среды", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова на церемонии. Он отметил, что "ФосАгро" за 10 лет в 7 раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов и в 2022-2023 годах эта сумма превысила 25 миллиардов рублей. Национальная премия в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса, была учреждена по поручению президента России Владимира Путина на съезде РСПП в прошлом году. Ее основной целью является содействие развитию ответственной деловой практики, признание вклада бизнеса в общественное развитие – формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны. Экспертный совет рассмотрел заявки 44 компаний и вынес свою оценку их социальных программ на утверждение Оргкомитета премии, сопредседателями которого являются вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Максим Орешкин и президент РСПП Александр Шохин. При рассмотрении заявок учитывались общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, а также вклад в решение общественно-значимых задач на примере корпоративных программ по пяти ключевым направлениям стратегического развития. Компании могли включить в заявки на участие в премии до трех программ по разным номинациям, которые были утверждены Оргкомитетом.
https://ria.ru/20240221/fosagro-1928824187.html
https://ria.ru/20240229/fosagro-1930148421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, татьяна голикова, максим орешкин, россия
ФосАгро, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Россия
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа "ФосАгро" победила в трех из пяти номинаций Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", показав наивысший результат, награды были вручены в ходе XXXIII съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, сообщает компания.
В пленарном заседании съезда принял участие президент России Владимир Путин
.
В номинации "За вклад в решение стратегических задач социальной направленности" победила спортивно-образовательная программа "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" премию получила социальная программа компании "Наши любимые города", а в номинации "За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала" победу одержала образовательная программа "ФосАгро".
"Для нас эта оценка – прежде всего авторитетное подтверждение правильности направления, в котором компания развивается, эффективности и востребованности социальных проектов в области воспитания здорового физически и духовно подрастающего поколения, подготовки профессиональных кадров и создания комфортной городской среды", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова на церемонии.
Он отметил, что "ФосАгро" за 10 лет в 7 раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов и в 2022-2023 годах эта сумма превысила 25 миллиардов рублей.
Национальная премия в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса, была учреждена по поручению президента России Владимира Путина на съезде РСПП в прошлом году. Ее основной целью является содействие развитию ответственной деловой практики, признание вклада бизнеса в общественное развитие – формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны.
Экспертный совет рассмотрел заявки 44 компаний и вынес свою оценку их социальных программ на утверждение Оргкомитета премии, сопредседателями которого являются вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, помощник президента РФ Максим Орешкин
и президент РСПП Александр Шохин
.
При рассмотрении заявок учитывались общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, а также вклад в решение общественно-значимых задач на примере корпоративных программ по пяти ключевым направлениям стратегического развития. Компании могли включить в заявки на участие в премии до трех программ по разным номинациям, которые были утверждены Оргкомитетом.