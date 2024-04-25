https://ria.ru/20240425/pozhar-1942206676.html

К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда

К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 25.04.2024

К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда

Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:14

2024-04-25T10:14

2024-04-25T10:42

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "К тушению пожара в Омске привлечены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html

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Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)