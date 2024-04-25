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К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 25.04.2024
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10:14 25.04.2024 (обновлено: 10:42 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pozhar-1942206676.html
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 25.04.2024
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда
Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:14
2024-04-25T10:42
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "К тушению пожара в Омске привлечены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда

К тушению емкостей с нефтепродуктами в Омске привлекли два пожарных поезда

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Омской области. Кадр виде
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Омской области. Кадр виде
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Омской области. Кадр виде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К тушению пожара в Омске привлечены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.
Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар
23 февраля, 05:28
 
ПроисшествияОмскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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