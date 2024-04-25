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К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 25.04.2024
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда
Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:14
2024-04-25T10:14
2024-04-25T10:42
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два пожарных поезда привлечены к тушению горящих емкостей с нефтепродуктами в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "К тушению пожара в Омске привлечены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению возгорания в Омске привлекли два пожарных поезда
К тушению емкостей с нефтепродуктами в Омске привлекли два пожарных поезда