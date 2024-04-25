https://ria.ru/20240425/poboi-1942326965.html
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу - РИА Новости, 25.04.2024
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу
Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:51
2024-04-25T17:51
2024-04-25T17:51
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922757566_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_e51ca6f3c96d22bf75a9f2123bbbbb59.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по республике. "При осмотре в Малгобекской районной больнице у 9-летней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге", – говорится в Telegram-канале управления. По данным ведомства, девочка проходила медосмотр в школе №1 сельского поселения Верхние Ачалуки, где у неё обнаружили гематомы. "В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что данные телесные повреждения девочке причинила её 32-летняя мачеха. По данному факту полиция проводит проверку", – добавили в ведомстве. Правительство Ингушетии прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что "по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей составлен протокол".
https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html
https://ria.ru/20231002/lipetsk-1899891452.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922757566_313:0:3033:2040_1920x0_80_0_0_a289b2a31a8db9ecca49711920fc4a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу
В Ингушетии идет проверку после того, как женщина избила 9-летнюю падчерицу
ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по республике.
«
"При осмотре в Малгобекской районной больнице у 9-летней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге", – говорится в Telegram-канале управления.
По данным ведомства, девочка проходила медосмотр в школе №1 сельского поселения Верхние Ачалуки, где у неё обнаружили гематомы.
«
"В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России
"Малгобекский" установлено, что данные телесные повреждения девочке причинила её 32-летняя мачеха. По данному факту полиция проводит проверку", – добавили в ведомстве.
Правительство Ингушетии прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что "по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей составлен протокол".