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В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу - РИА Новости, 25.04.2024
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17:51 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/poboi-1942326965.html
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу - РИА Новости, 25.04.2024
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу
Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:51
2024-04-25T17:51
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ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по республике. "При осмотре в Малгобекской районной больнице у 9-летней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге", – говорится в Telegram-канале управления. По данным ведомства, девочка проходила медосмотр в школе №1 сельского поселения Верхние Ачалуки, где у неё обнаружили гематомы. "В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что данные телесные повреждения девочке причинила её 32-летняя мачеха. По данному факту полиция проводит проверку", – добавили в ведомстве. Правительство Ингушетии прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что "по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей составлен протокол".
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу

В Ингушетии идет проверку после того, как женщина избила 9-летнюю падчерицу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по республике.
«
"При осмотре в Малгобекской районной больнице у 9-летней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге", – говорится в Telegram-канале управления.
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По данным ведомства, девочка проходила медосмотр в школе №1 сельского поселения Верхние Ачалуки, где у неё обнаружили гематомы.
«
"В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что данные телесные повреждения девочке причинила её 32-летняя мачеха. По данному факту полиция проводит проверку", – добавили в ведомстве.
Правительство Ингушетии прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что "по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей составлен протокол".
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