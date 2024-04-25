https://ria.ru/20240425/poboi-1942326965.html

В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу

В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу - РИА Новости, 25.04.2024

В Ингушетии женщина избила 9-летнюю падчерицу

Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:51

2024-04-25T17:51

2024-04-25T17:51

происшествия

россия

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ПЯТИГОРСК, 25 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как местная жительница нанесла побои своей девятилетней падчерице, сообщило управление МВД по республике. "При осмотре в Малгобекской районной больнице у 9-летней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге", – говорится в Telegram-канале управления. По данным ведомства, девочка проходила медосмотр в школе №1 сельского поселения Верхние Ачалуки, где у неё обнаружили гематомы. "В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что данные телесные повреждения девочке причинила её 32-летняя мачеха. По данному факту полиция проводит проверку", – добавили в ведомстве. Правительство Ингушетии прокомментировало ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что "по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей составлен протокол".

https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html

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происшествия, россия