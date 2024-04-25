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Песков рассказал об общении Путина с людьми - РИА Новости, 25.04.2024
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12:37 25.04.2024 (обновлено: 12:41 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/peskov-1942242190.html
Песков рассказал об общении Путина с людьми
Песков рассказал об общении Путина с людьми - РИА Новости, 25.04.2024
Песков рассказал об общении Путина с людьми
Президент России Владимир Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:37
2024-04-25T12:41
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Общение с людьми, общение с главами муниципальных органов - это то, что Путин делает регулярно, постоянно, особенно в такие кризисные моменты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент проводить в режиме ВКС встречи с обычными людьми на местах.
https://ria.ru/20230925/putin-1898470613.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России
Песков рассказал об общении Путина с людьми

Песков: Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Общение с людьми, общение с главами муниципальных органов - это то, что Путин делает регулярно, постоянно, особенно в такие кризисные моменты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент проводить в режиме ВКС встречи с обычными людьми на местах.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВоздушно-космические силы России
 
 
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