https://ria.ru/20240425/peskov-1942242190.html

Песков рассказал об общении Путина с людьми

Песков рассказал об общении Путина с людьми - РИА Новости, 25.04.2024

Песков рассказал об общении Путина с людьми

Президент России Владимир Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:37

2024-04-25T12:37

2024-04-25T12:41

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно общается с людьми и главами муниципальных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Общение с людьми, общение с главами муниципальных органов - это то, что Путин делает регулярно, постоянно, особенно в такие кризисные моменты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент проводить в режиме ВКС встречи с обычными людьми на местах.

https://ria.ru/20230925/putin-1898470613.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии