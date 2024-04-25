https://ria.ru/20240425/peskov-1942239663.html
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - РИА Новости, 25.04.2024
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные ответные меры на изъятие российских активов, он заявил, что Россия будет действовать... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:35
дмитрий песков
экономика
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные ответные меры на изъятие российских активов, он заявил, что Россия будет действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало ее интересам."Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20240424/filippo-1942042744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
Песков: Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало интересам страны