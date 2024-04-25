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В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - РИА Новости, 25.04.2024
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12:27 25.04.2024 (обновлено: 12:35 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/peskov-1942239663.html
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов - РИА Новости, 25.04.2024
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные ответные меры на изъятие российских активов, он заявил, что Россия будет действовать... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:27
2024-04-25T12:35
дмитрий песков
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные ответные меры на изъятие российских активов, он заявил, что Россия будет действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало ее интересам."Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - заявил Песков журналистам.
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дмитрий песков, экономика, россия, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов

Песков: Россия будет действовать так, чтобы это соответствовало интересам страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные ответные меры на изъятие российских активов, он заявил, что Россия будет действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало ее интересам.
«
"Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры на изъятие российских активов - ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - заявил Песков журналистам.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным
24 апреля, 15:00
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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