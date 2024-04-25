https://ria.ru/20240425/otvetstvennost-1942174908.html

Постпред США в ООН голословно обвинила Россию в разжигании ядерной войны

Постпред США в ООН голословно обвинила Россию в разжигании ядерной войны - РИА Новости, 25.04.2024

Постпред США в ООН голословно обвинила Россию в разжигании ядерной войны

Постпред США Линда Томас-Гринфилд рассказала в СБ ООН о своем посещении японского города Нагасаки, на который Соединенные Штаты в 1945 году сбросили атомную... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:14

2024-04-25T03:14

2024-04-25T03:21

в мире

нагасаки (город)

россия

япония

сша

линда томас-гринфилд

василий небензя

оон

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Постпред США Линда Томас-Гринфилд рассказала в СБ ООН о своем посещении японского города Нагасаки, на который Соединенные Штаты в 1945 году сбросили атомную бомбу, но при этом попыталась переложить на Россию ответственность за то, чтобы мир никогда больше не испытал "ужаса ядерного оружия". Ранее Москва наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение в космическом пространстве любого оружия, а не только ОМУ. Вашингтон и Токио так и не объяснили, почему они выступили против включения предложения Москвы и Пекина в свой текст."Я только что вернулась из поездки в Японию, где имела честь посетить Нагасаки, последнее место, где когда-либо падала атомная бомба. Это было напоминанием о нашей глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны и за то, чтобы ни одно место больше никогда не испытало ужаса ядерного оружия", — сказала Томас-Гринфилд после того, как Россия заблокировала проект резолюции. "К сожалению, сегодня Россия отказалась от этой ответственности", — добавила она. На слова Томас-Гринфилд отреагировал постпред России при ООН Василий Небензя. "Моя американская коллега, кстати, поведала о своей поездке в Японию, о посещении Нагасаки, об ужасающих последствиях ядерной бомбардировки. Могу я поинтересоваться: не просветит ли она нас, кто эту ядерную бомбардировку осуществил? Единственный раз в истории человечества. Или, может, об этом скажет наш коллега из Японии? Страны, которая ни разу на моей памяти не назвала государство, которое ее бомбило", — сказал Небензя. "Как будто ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, действительно прилетели из космоса и взялись из ниоткуда", — добавил он. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50 процентов пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй атомной бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой, произошедшей 6 августа в Хиросиме.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html

https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html

нагасаки (город)

россия

япония

сша

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в мире, нагасаки (город), россия, япония, сша, линда томас-гринфилд, василий небензя, оон