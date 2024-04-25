Жителям затопленных домов в Курганской области дадут отпуск
Жителям затопленных домов в Курганской области дадут до пяти дней отпуска
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Жителям Курганской области, чьи дома подтоплены, внепланово предоставят один-пять дней отпуска в удобные сроки для проведения работ по дому, сообщил в четверг губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счет в сроки, удобные гражданину для проведения работ по дому", - написал глава региона.
В отношении сотрудников государственной, муниципальной службы и служащих бюджетных учреждений данное условие является обязательным, уточнил он. В отношении частных структур, учитывая условия действующего законодательства, носит рекомендательный характер, пояснил он.
"Вместе с тем считаю, что такое правило должно быть единым для всех жителей, чьи дома оказались подтопленными, где бы и кем бы они ни работали", - отметил Шумков.
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