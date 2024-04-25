https://ria.ru/20240425/otpusk-1942264940.html

Жителям затопленных домов в Курганской области дадут отпуск

Жителям затопленных домов в Курганской области дадут отпуск - РИА Новости, 25.04.2024

Жителям затопленных домов в Курганской области дадут отпуск

Жителям Курганской области, чьи дома подтоплены, внепланово предоставят один-пять дней отпуска в удобные сроки для проведения работ по дому, сообщил в четверг... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:06

2024-04-25T14:06

2024-04-25T14:13

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Жителям Курганской области, чьи дома подтоплены, внепланово предоставят один-пять дней отпуска в удобные сроки для проведения работ по дому, сообщил в четверг губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счет в сроки, удобные гражданину для проведения работ по дому", - написал глава региона.В отношении сотрудников государственной, муниципальной службы и служащих бюджетных учреждений данное условие является обязательным, уточнил он. В отношении частных структур, учитывая условия действующего законодательства, носит рекомендательный характер, пояснил он."Вместе с тем считаю, что такое правило должно быть единым для всех жителей, чьи дома оказались подтопленными, где бы и кем бы они ни работали", - отметил Шумков.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

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курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия