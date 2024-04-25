Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 25.04.2024 (обновлено: 06:41 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/oruzhie-1942180723.html
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:27
2024-04-25T06:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. "Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, действия, которые осуществляет Зеленский под руководством западных кураторов, ведут к полному исчезновению украинской нации. "Фактически мы видим, как целый народ стал заложником инквизитора Зеленского, единолично узурпировавшего власть в преданной им стране. Он под покровительством Вашингтона абсолютно открыто попирает все принципы хваленой демократии, физически уничтожая инакомыслие, а своих конкурентов без суда и следствия бросает в застенки, сделав политические расправы нормой", - подчеркнул депутат. Шеремт также добавил, что Зеленский возглавил коррупцию на Украине, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики. На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1941904014.html
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине
23 апреля, 19:08
"Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, действия, которые осуществляет Зеленский под руководством западных кураторов, ведут к полному исчезновению украинской нации.
"Фактически мы видим, как целый народ стал заложником инквизитора Зеленского, единолично узурпировавшего власть в преданной им стране. Он под покровительством Вашингтона абсолютно открыто попирает все принципы хваленой демократии, физически уничтожая инакомыслие, а своих конкурентов без суда и следствия бросает в застенки, сделав политические расправы нормой", - подчеркнул депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В КНДР оценили актерский талант Зеленского
Вчера, 01:57
Шеремт также добавил, что Зеленский возглавил коррупцию на Украине, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики.
На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные
22 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала