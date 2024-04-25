https://ria.ru/20240425/oruzhie-1942180723.html

В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:27

2024-04-25T06:27

2024-04-25T06:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. "Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, действия, которые осуществляет Зеленский под руководством западных кураторов, ведут к полному исчезновению украинской нации. "Фактически мы видим, как целый народ стал заложником инквизитора Зеленского, единолично узурпировавшего власть в преданной им стране. Он под покровительством Вашингтона абсолютно открыто попирает все принципы хваленой демократии, физически уничтожая инакомыслие, а своих конкурентов без суда и следствия бросает в застенки, сделав политические расправы нормой", - подчеркнул депутат. Шеремт также добавил, что Зеленский возглавил коррупцию на Украине, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики. На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1941904014.html

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф