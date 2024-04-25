https://ria.ru/20240425/natsisty-1942183169.html

Разведчик рассказал о французских нацистах на Украине

Разведчик рассказал о французских нацистах на Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Разведчик рассказал о французских нацистах на Украине

Воюющие за Украину французы – это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героев, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:08

2024-04-25T07:08

2024-04-25T07:41

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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Воюющие за Украину французы – это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героев, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины."В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и, более того, французская пресса пытается сделать из них героев", - сказал собеседник агентства.Он рассказал, какие категории людей добровольно отправляются воевать в рядах ВСУ."Добровольцы, уехавшие в индивидуальном порядке, часто являются обозлившимися бывшими военными, чью карьеру в армии урезали максимум до унтер-офицеров, с ограниченным знанием истории или геополитики; расистами; сторонниками или открытыми активистами ультраправых или даже признанными нацистами", - отметил бывший разведчик.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО.В частности, в середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html

https://ria.ru/20240425/razvedchik-1942177922.html

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в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины