https://ria.ru/20240425/mautkhauzen-1942337767.html

России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена - РИА Новости, 25.04.2024

России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

Австрийский комитет Маутхаузена отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:31

2024-04-25T18:31

2024-04-25T20:11

россия

белоруссия

в мире

австрия

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Австрийский комитет Маутхаузена отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, сообщило российское посольство в Вене в Telegram-канале."Организаторы этим не ограничились и <...> также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим Россию на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022-2023 годах", — говорится среди прочего в публикации.В дипмиссии подчеркнули, что сохранение памяти о невинных жертвах фашизма и многих тысячах красноармейцев, положивших свои жизни для освобождения Австрии, — священный долг всех российских дипломатов."Не может быть никаких сомнений, что мы и на сей раз достойно реализуем собственную "вахту памяти" в Маутхаузене с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц и тем самым надлежащим образом отметим 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря. Никто не забыт, ничто не забыто", — добавили в посольстве.Там отметили, что на подобном фоне заверения о "центральной роли" сохранения памяти о невообразимых страданиях, которые понесли в системе концлагерей Маутхаузена советские заключенные, — не более чем пустыe слова.В дипмиссии назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из России."В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода "приглашений" совершенно очевиден", — заключили в посольстве.Российская сторона напомнила, что в системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан.Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html

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австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, в мире, австрия, международный день освобождения узников фашистских концлагерей