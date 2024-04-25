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России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена - РИА Новости, 25.04.2024
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18:31 25.04.2024 (обновлено: 20:11 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/mautkhauzen-1942337767.html
России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена
России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена - РИА Новости, 25.04.2024
России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена
Австрийский комитет Маутхаузена отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:31
2024-04-25T20:11
россия
белоруссия
в мире
австрия
международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Австрийский комитет Маутхаузена отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, сообщило российское посольство в Вене в Telegram-канале."Организаторы этим не ограничились и &lt;...&gt; также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим Россию на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022-2023 годах", — говорится среди прочего в публикации.В дипмиссии подчеркнули, что сохранение памяти о невинных жертвах фашизма и многих тысячах красноармейцев, положивших свои жизни для освобождения Австрии, — священный долг всех российских дипломатов.&quot;Не может быть никаких сомнений, что мы и на сей раз достойно реализуем собственную &quot;вахту памяти&quot; в Маутхаузене с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц и тем самым надлежащим образом отметим 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря. Никто не забыт, ничто не забыто&quot;, — добавили в посольстве.Там отметили, что на подобном фоне заверения о "центральной роли" сохранения памяти о невообразимых страданиях, которые понесли в системе концлагерей Маутхаузена советские заключенные, — не более чем пустыe слова.В дипмиссии назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из России.&quot;В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода &quot;приглашений&quot; совершенно очевиден&quot;, — заключили в посольстве.Российская сторона напомнила, что в системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан.Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html
https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html
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россия, белоруссия, в мире, австрия, международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Россия, Белоруссия, В мире, Австрия, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена

России и Белоруссии отказали в участии в памятных мероприятиях в Маутхаузене

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Австрийский комитет Маутхаузена отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, сообщило российское посольство в Вене в Telegram-канале.
"Организаторы этим не ограничились и <...> также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим Россию на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022-2023 годах", — говорится среди прочего в публикации.
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В дипмиссии подчеркнули, что сохранение памяти о невинных жертвах фашизма и многих тысячах красноармейцев, положивших свои жизни для освобождения Австрии, — священный долг всех российских дипломатов.
«

"Не может быть никаких сомнений, что мы и на сей раз достойно реализуем собственную "вахту памяти" в Маутхаузене с подключением организаций российских соотечественников и всех неравнодушных лиц и тем самым надлежащим образом отметим 79-ю годовщину освобождения бывшего концлагеря. Никто не забыт, ничто не забыто", — добавили в посольстве.

Там отметили, что на подобном фоне заверения о "центральной роли" сохранения памяти о невообразимых страданиях, которые понесли в системе концлагерей Маутхаузена советские заключенные, — не более чем пустыe слова.
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В дипмиссии назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из России.
«

"В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода "приглашений" совершенно очевиден", — заключили в посольстве.

Российская сторона напомнила, что в системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
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