https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html

Матушкин: деятельность депутата не только законотворчество, но и помощь

Матушкин: деятельность депутата не только законотворчество, но и помощь - РИА Новости, 25.04.2024

Матушкин: деятельность депутата не только законотворчество, но и помощь

Депутаты Тамбовской областной Думы занимаются не только законотворчеством, но и на постоянной основе откликаются на помощь тех, кто нуждается, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:44

2024-04-25T16:44

2024-04-25T16:44

тамбовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы занимаются не только законотворчеством, но и на постоянной основе откликаются на помощь тех, кто нуждается, заявил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Заявление было произнесено на торжественном собрании, посвященном 30-летию регионального парламента, на котором Матушкин рассказал о внепарламентской деятельности областного Заксобрания. "За прошедшие три десятка лет сделано главное – создана прочная законодательная база. Но, мне кажется, понятие слова "депутат" с течением времени становится все многограннее, приобретая новую окраску в связи с возрастающими функциями, которые сами народные избранники на себя налагают. Депутат – это помощник, соратник и единомышленник людей, которые доверили ему выражать свои интересы и интересы жителей всего региона. И деятельность депутата – это не только законотворчество. Мне кажется, есть в этой жизни что-то не менее важное, чем создавать законы", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Матушкина. Он добавил, что с того момента, как Тамбовщина стала принимать граждан из ДНР, ЛНР, с территории Украины, депутаты регионального парламента не оставались в стороне от их проблем. Они регулярно навещали их в местах временного проживания, помогали обустроить быт, привозили кухонную и бытовую технику, одежду, обувь, гигиенические наборы для малышей, канцелярию для школьников. "Депутаты, помимо законодательных мер поддержки, постоянно откликаются на просьбы о помощи от бойцов, своих земляков, которые участвуют в СВО. В помощь нашим ребятам депутаты каждый месяц собирают личные средства, на которые приобретаются для бойцов необходимые спецсредства, автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники. Многие депутаты регулярно приезжают с гуманитарным грузом в зону СВО", - отметил председатель регионального парламента. Он добавил, что также бойцам на передовую доставляли выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО. "Это наш святой долг – помогать людям, которые сегодня защищают Россию", - подчеркнул Матушкин. Также он отметил, что уже 13-й год дума шефствует над областным Домом ребенка. Парламентарии посещают его и по праздникам, чтобы вручить малышам подарки ко Дню защиты детей, к Новому году, поздравить сотрудниц с Международным женским днем и без повода, чтобы узнать, все ли необходимое есть у учреждения. "Привозим то, что помогает сделать жизнь детей в учреждении и работу специалистов в нем немножко комфортнее. Помогаем с решением насущных вопросов, с благоустройством территории", - приводит пресс-служба слова Матушкина.

https://ria.ru/20240424/matushkin-1942097675.html

https://ria.ru/20240423/deputaty-1941729164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума