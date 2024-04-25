https://ria.ru/20240425/lekornyu-1942216244.html

Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше

Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 25.04.2024

Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше

Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:57

2024-04-25T10:57

2024-04-25T10:57

в мире

польша

россия

франция

себастьян лекорню

борис писториус

анджей дуда

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы являемся единственной ядерной державой в ЕС, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО... Мы не участвуем в этом, поскольку в нашем планировании и в нашей системе сдерживания мы полностью автономны. Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил он. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы сама его нарушает, объявляя о размещении ядерного оружия в Белоруссии. По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, с которым также побеседовало издание, не стоит спекулировать на тему того, где следует размещать ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора". Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Польши, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html

https://ria.ru/20240422/duda-1941637690.html

польша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, франция, себастьян лекорню, борис писториус, анджей дуда, нато, евросоюз