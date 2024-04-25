Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше
Лекорню: ядерное оружие в Польше может аннулировать договоренность НАТО и России
© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы являемся единственной ядерной державой в ЕС, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО... Мы не участвуем в этом, поскольку в нашем планировании и в нашей системе сдерживания мы полностью автономны. Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил он.
В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие
22 апреля, 09:32
При этом он обвинил Россию в том, что она якобы сама его нарушает, объявляя о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, с которым также побеседовало издание, не стоит спекулировать на тему того, где следует размещать ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора".
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Польши, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.