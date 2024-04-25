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Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 25.04.2024
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10:57 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/lekornyu-1942216244.html
Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше
Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 25.04.2024
Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше
Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:57
2024-04-25T10:57
в мире
польша
россия
франция
себастьян лекорню
борис писториус
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нато
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы являемся единственной ядерной державой в ЕС, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО... Мы не участвуем в этом, поскольку в нашем планировании и в нашей системе сдерживания мы полностью автономны. Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил он. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы сама его нарушает, объявляя о размещении ядерного оружия в Белоруссии. По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, с которым также побеседовало издание, не стоит спекулировать на тему того, где следует размещать ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора". Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Польши, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html
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в мире, польша, россия, франция, себастьян лекорню, борис писториус, анджей дуда, нато, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Борис Писториус, Анджей Дуда, НАТО, Евросоюз, В мире
В мире
Во Франции назвали условие размещения ядерного оружия в Польше

Лекорню: ядерное оружие в Польше может аннулировать договоренность НАТО и России

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Польше может аннулировать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы являемся единственной ядерной державой в ЕС, однако наша особенность заключается в том, что мы не принадлежим к Группе ядерного планирования НАТО... Мы не участвуем в этом, поскольку в нашем планировании и в нашей системе сдерживания мы полностью автономны. Развертывание в Польше потребовало бы обсуждения между союзниками, поскольку это аннулировало бы Основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил он.
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При этом он обвинил Россию в том, что она якобы сама его нарушает, объявляя о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, с которым также побеседовало издание, не стоит спекулировать на тему того, где следует размещать ядерное оружие, так как в Европе есть "ядерный зонтик", который уже якобы хорошо показал себя "в качестве сдерживающего фактора".
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Польши, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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