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Путин оценил уровень доходов населения на Северном Кавказе - РИА Новости, 25.04.2024
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17:24 25.04.2024 (обновлено: 19:23 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kavkaz-1942321220.html
Путин оценил уровень доходов населения на Северном Кавказе
Путин оценил уровень доходов населения на Северном Кавказе - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил уровень доходов населения на Северном Кавказе
На Северном Кавказе есть над чем работать в сфере экономики высоких зарплат, уровень доходов населения там пока ниже, чем в среднем по стране, сказал президент... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:24
2024-04-25T19:23
экономика
северный кавказ
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Северном Кавказе есть над чем работать в сфере экономики высоких зарплат, уровень доходов населения там пока ниже, чем в среднем по стране, сказал президент России Владимир Путин. "Что касается экономики высоких зарплат, на Северном Кавказе есть над чем работать, потому что уровень доходов населения там, к сожалению, пока ниже, чем в среднем по стране", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20230921/putin-1897887051.html
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экономика, северный кавказ, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Северный Кавказ, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил уровень доходов населения на Северном Кавказе

Путин: Северный Кавказ нуждается в работе в сфере экономики высоких зарплат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Северном Кавказе есть над чем работать в сфере экономики высоких зарплат, уровень доходов населения там пока ниже, чем в среднем по стране, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Что касается экономики высоких зарплат, на Северном Кавказе есть над чем работать, потому что уровень доходов населения там, к сожалению, пока ниже, чем в среднем по стране", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат
21 сентября 2023, 20:49
 
ЭкономикаСеверный КавказРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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