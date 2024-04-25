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Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО - РИА Новости, 25.04.2024
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17:45 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/gumpomosch-1942325189.html
Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО
Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО - РИА Новости, 25.04.2024
Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО
Орловский Народный фронт отправил бойцам на фронт с начала спецоперации свыше семи тонн гуманитарной помощи, в том числе 270 тысяч литров питьевой воды, тысячу... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:45
2024-04-25T17:45
надежные люди
орловская область
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил бойцам на фронт с начала спецоперации свыше семи тонн гуманитарной помощи, в том числе 270 тысяч литров питьевой воды, тысячу печей, несколько тысяч окопных свечей, 24 автомобиля и четыре мобильных бани, сообщили в региональном отделении движения. "За время СВО на передовую отправили более семи тонн гуманитарного груза... Печи-буржуйки, маскировочные сети и даже бревна для обустройства блиндажей. Наша команда за все время объединила десятки волонтеров и волонтерских сообществ. Отправили 270 тысяч литров питьевой воды, десятки тысяч сухих обедов, тысячу печей, тысячи окопных свечей, тысячи пар носков связаны бабушками, 24 автомобиля, четвертая мобильная баня отправилась на передовую", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого процитировала пресс-служба. В сообщении отмечается, что орловские волонтеры регулярно совершают в зону СВО по две-три поездки в месяц. Так, руководитель волонтерского сообщества "Глазуновка ZOV" Александр Серегин организовал отправку на фронт пиломатериалов для обустройства блиндажей, ежемесячно десятки грузовых автомобилей доставляют их в зону СВО. Кроме этого, на своих производственных мощностях волонтер организовал производство окопных печей, более 900 печей уже изготовлено и отправлено на фронт. По данным орловского отделения, более 2 тысяч тонн дерева отправил в зону спецоперации Геннадий Астахов: это и необходимый для бойцов кругляк, и дрова для окопных печей. Волонтер объединил жителей Глазуновского района, когда встала острая потребность в дровах, и тогда "буквально за один день и ночь десятки тонн дров уже были упакованы". В настоящее время изготовление дров автоматизировано, ведутся работы по их изготовлению, складированию и отправке бойцам. Глазуновка – это поселок городского типа в Орловской области, административный центр Глазуновского района.
https://ria.ru/20240425/detali-1942184860.html
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орловская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, СВО, Гуманитарная помощь

Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО

© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Орловское региональное отделение "Единой России"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил бойцам на фронт с начала спецоперации свыше семи тонн гуманитарной помощи, в том числе 270 тысяч литров питьевой воды, тысячу печей, несколько тысяч окопных свечей, 24 автомобиля и четыре мобильных бани, сообщили в региональном отделении движения.
"За время СВО на передовую отправили более семи тонн гуманитарного груза... Печи-буржуйки, маскировочные сети и даже бревна для обустройства блиндажей. Наша команда за все время объединила десятки волонтеров и волонтерских сообществ. Отправили 270 тысяч литров питьевой воды, десятки тысяч сухих обедов, тысячу печей, тысячи окопных свечей, тысячи пар носков связаны бабушками, 24 автомобиля, четвертая мобильная баня отправилась на передовую", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого процитировала пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
В сообщении отмечается, что орловские волонтеры регулярно совершают в зону СВО по две-три поездки в месяц. Так, руководитель волонтерского сообщества "Глазуновка ZOV" Александр Серегин организовал отправку на фронт пиломатериалов для обустройства блиндажей, ежемесячно десятки грузовых автомобилей доставляют их в зону СВО. Кроме этого, на своих производственных мощностях волонтер организовал производство окопных печей, более 900 печей уже изготовлено и отправлено на фронт.
По данным орловского отделения, более 2 тысяч тонн дерева отправил в зону спецоперации Геннадий Астахов: это и необходимый для бойцов кругляк, и дрова для окопных печей. Волонтер объединил жителей Глазуновского района, когда встала острая потребность в дровах, и тогда "буквально за один день и ночь десятки тонн дров уже были упакованы". В настоящее время изготовление дров автоматизировано, ведутся работы по их изготовлению, складированию и отправке бойцам.
Глазуновка – это поселок городского типа в Орловской области, административный центр Глазуновского района.
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Вчера, 07:35
 
Надежные людиОрловская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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