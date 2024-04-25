https://ria.ru/20240425/gumpomosch-1942325189.html

Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО

Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО - РИА Новости, 25.04.2024

Орловский Народный фронт отправил более семи тонн гумпомощи с начала СВО

Орловский Народный фронт отправил бойцам на фронт с начала спецоперации свыше семи тонн гуманитарной помощи, в том числе 270 тысяч литров питьевой воды, тысячу... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:45

2024-04-25T17:45

2024-04-25T17:45

надежные люди

орловская область

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил бойцам на фронт с начала спецоперации свыше семи тонн гуманитарной помощи, в том числе 270 тысяч литров питьевой воды, тысячу печей, несколько тысяч окопных свечей, 24 автомобиля и четыре мобильных бани, сообщили в региональном отделении движения. "За время СВО на передовую отправили более семи тонн гуманитарного груза... Печи-буржуйки, маскировочные сети и даже бревна для обустройства блиндажей. Наша команда за все время объединила десятки волонтеров и волонтерских сообществ. Отправили 270 тысяч литров питьевой воды, десятки тысяч сухих обедов, тысячу печей, тысячи окопных свечей, тысячи пар носков связаны бабушками, 24 автомобиля, четвертая мобильная баня отправилась на передовую", – заявил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого процитировала пресс-служба. В сообщении отмечается, что орловские волонтеры регулярно совершают в зону СВО по две-три поездки в месяц. Так, руководитель волонтерского сообщества "Глазуновка ZOV" Александр Серегин организовал отправку на фронт пиломатериалов для обустройства блиндажей, ежемесячно десятки грузовых автомобилей доставляют их в зону СВО. Кроме этого, на своих производственных мощностях волонтер организовал производство окопных печей, более 900 печей уже изготовлено и отправлено на фронт. По данным орловского отделения, более 2 тысяч тонн дерева отправил в зону спецоперации Геннадий Астахов: это и необходимый для бойцов кругляк, и дрова для окопных печей. Волонтер объединил жителей Глазуновского района, когда встала острая потребность в дровах, и тогда "буквально за один день и ночь десятки тонн дров уже были упакованы". В настоящее время изготовление дров автоматизировано, ведутся работы по их изготовлению, складированию и отправке бойцам. Глазуновка – это поселок городского типа в Орловской области, административный центр Глазуновского района.

https://ria.ru/20240425/detali-1942184860.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво, гуманитарная помощь