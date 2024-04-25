https://ria.ru/20240425/butylki-1942172957.html

СМИ: во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды из-за следов фекалий

СМИ: во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды из-за следов фекалий - РИА Новости, 25.04.2024

СМИ: во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды из-за следов фекалий

Компания Nestlé объявила об уничтожении по меньшей мере 2 миллионов бутылок воды известной марки Perrier после обнаружения бактерий "фекального происхождения" в РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T02:08

2024-04-25T02:08

2024-04-25T02:25

в мире

франция

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Компания Nestlé объявила об уничтожении по меньшей мере 2 миллионов бутылок воды известной марки Perrier после обнаружения бактерий "фекального происхождения" в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на компанию и местные власти. Nestlé в своем заявлении отметила лишь "точечные микробиологические отклонения", возникшие после "очень сильных дождей". В компании заявили, что вода во всех остальных бутылках, поступивших на рынок, "безопасна для употребления". Более подробную информацию о загрязнении сообщил в своем указе префект Гара. "Как сообщили Franceinfo и газете Monde в компании Nestlé, речь идет об уничтожении по меньшей мере 2 миллионов бутылок... Со своей стороны префект Гара заявил, что потребовал от компании "немедленно приостановить" эксплуатацию одной из скважин ее завода в коммуне Вержез, где разливается вода Perrier. В этом водозаборном сооружении в действительности "наблюдался эпизод загрязнения начиная с 10 марта 2024 года на протяжении нескольких дней микробами, свидетельствующими о загрязнении фекального происхождения (бактерии группы кишечной палочки), а также синегнойной палочкой", - сообщает радиостанция. Также в указе говорится, что расфасованная вода из этой скважины может быть заражена и представлять опасность для здоровья. Радиостанция добавляет, что ранее уже сообщала о том, что водные ресурсы, эксплуатируемые Nestlé в Вержезе, уже несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Такая же проблема наблюдается и на заводе компании в Вогезах на северо-востоке страны, где производятся бренды Vittel, Hépar и Contrex.

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в мире, франция