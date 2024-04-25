Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет
Рост уровня воды в реке Амур в Приамурье за сутки составил 2,67 метра
Вид на Хабаровск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Рост уровня воды в реке Амур в Приамурье за сутки составил от 64 сантиметра до 2,67 метра, у села Игнашино пойма затоплена на полметра, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро 25 апреля наблюдаются интенсивные подъемы уровня воды на реке Амур на 64-267 сантиметра в сутки. Водность Амура выше нормы по всему течению. У села Игнашино Сковородинского района пойма подтоплена на 50 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Также река Томь в районе села Воскресеновка достигла поймы, водность выше нормы. Колебания уровней воды до 1,4 метра в сутки наблюдаются на реке Зея. У села Ураловка Шимановского образовались навалы льда на берегах. Пойма затоплена в районе селе Белогорье на 33 сантиметра (593 при пойме 560). На 80 сантиметров прибыла вода в районе села Ивановка Зейского округа, ожидается дальнейший подъем уровня. В Новопетровке и Прядчино Благовещенского округа остаются затопленными десять приусадебных участков. Там организованы внештатные гидропосты.
На севере Приамурья по прогнозу ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег) и усиление ветра. Это может привести к заторам на реках и подъему воды с затоплением низменных пойм и отдельных участков дорог. Ожидается подъем воды на два метра на участке реки Зея от Белогорья до Благовещенска, в районе Белогорья возможно достижение неблагоприятной отметки (660 сантиметров). Спасатели находятся в повышенной готовности в связи с увеличением водности рек и погодными условиями, отмечают в центре.