https://ria.ru/20240425/amur-1942188396.html

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет

Рост уровня воды в реке Амур в Приамурье за сутки составил от 64 сантиметра до 2,67 метра, у села Игнашино пойма затоплена на полметра, сообщает Амурский центр... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:26

2024-04-25T08:26

2024-04-25T08:27

происшествия

амур (река)

зея (город)

наводнения в россии — 2024

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Рост уровня воды в реке Амур в Приамурье за сутки составил от 64 сантиметра до 2,67 метра, у села Игнашино пойма затоплена на полметра, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 25 апреля наблюдаются интенсивные подъемы уровня воды на реке Амур на 64-267 сантиметра в сутки. Водность Амура выше нормы по всему течению. У села Игнашино Сковородинского района пойма подтоплена на 50 сантиметров", - говорится в сообщении. Также река Томь в районе села Воскресеновка достигла поймы, водность выше нормы. Колебания уровней воды до 1,4 метра в сутки наблюдаются на реке Зея. У села Ураловка Шимановского образовались навалы льда на берегах. Пойма затоплена в районе селе Белогорье на 33 сантиметра (593 при пойме 560). На 80 сантиметров прибыла вода в районе села Ивановка Зейского округа, ожидается дальнейший подъем уровня. В Новопетровке и Прядчино Благовещенского округа остаются затопленными десять приусадебных участков. Там организованы внештатные гидропосты. На севере Приамурья по прогнозу ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег) и усиление ветра. Это может привести к заторам на реках и подъему воды с затоплением низменных пойм и отдельных участков дорог. Ожидается подъем воды на два метра на участке реки Зея от Белогорья до Благовещенска, в районе Белогорья возможно достижение неблагоприятной отметки (660 сантиметров). Спасатели находятся в повышенной готовности в связи с увеличением водности рек и погодными условиями, отмечают в центре.

https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

амур (река)

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амур (река), зея (город), наводнения в россии — 2024