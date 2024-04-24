https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

Запад нашел новую надежду на крушение России

Запад нашел новую надежду на крушение России - РИА Новости, 24.04.2024

Запад нашел новую надежду на крушение России

Издание Bloomberg, один из главных рупоров антироссийской пропаганды, с мудрым видом сообщает, что, по данным неназываемого источника, переработка нефти в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T12:18

аналитика

экономика

россия

оренбургская область

александр новак

вооруженные силы украины

опек

совет федерации рф

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Издание Bloomberg, один из главных рупоров антироссийской пропаганды, с мудрым видом сообщает, что, по данным неназываемого источника, переработка нефти в России рухнула до рекордных отрицательных значений. Многие наши сограждане, особенно заставшие в силу возраста конец восьмидесятых и девяностые годы, продолжают воспринимать все написанное в подобных источниках с изрядным пиететом, ведь нам молотом вбивали в голову аксиому о кристальной честности и непредвзятости западной журналистики. На самом деле перед нами классическая манипуляция, целью которой является успокоить жителя западного мира, мол, в России все очень плохо, а у среднестатистического россиянина, отягощенного бытом, работой и кредитами, спровоцировать безусловный всплеск раздражения. Подразумевается, что власть опять не справилась, снова подорожает топливо, а за ним вся базовая продуктовая корзина и не только.Всякий раз, когда на глаза попадается подобная аналитика или ее пересказ, нужно крепко держать в голове базовое правило — не поддаваться эмоциям, а дать себе труд копнуть чуть глубже кричащего заголовка.Итак, Bloomberg пытается убедить нас, что в результате четырнадцати успешных ударов украинской армии и ГУР по российским НПЗ переработка нефти в стране критически снизилась. Помимо прочего, сообщается, что восстановление пораженных инфраструктурных объектов идет очень медленно, а российские НПЗ теперь перерабатывают всего 5,23 миллиона баррелей сырья в сутки — и это наихудший показатель за последний год. В качестве вишенки на кислый торт упоминается наводнение в Оренбургской области, из-за чего временно приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий комбинат.Отложим эмоции в ящик стола и поработаем с сухими неуступчивыми фактами.Первый состоит в том, что за последний месяц украинские вооруженные формирования не смогли нанести поражение ни одному профильному объекту. Говорит это и о том, что ситуация для ВСУ на фронте постепенно ухудшается и сейчас не до пиар-акций, и о том, что наша противовоздушная оборона выучила домашнее задание и в моменте сбивает большинство летящего вглубь российской территории. Позволим себе предположение, что за кадром не менее успешно поработали наши рыцари плаща и кинжала, проведя работу с украинской агентурой.Факт второй относится к разделу статистики. Базовая математика (сильно упрощенная, конечно) по добыче, переработке и экспорту нефти в Росси выглядит следующим образом.Каждый день в нашей стране добывается около десяти миллионов бочек сырой нефти. Точный объем в процессе немного варьируется в зависимости от текущей конъюнктуры рынка и международных договоренностей, например, в рамках ОПЕК+. По согласованию с крупнейшими игроками Россия уже около года осознанно уменьшает добычу, что обеспечивает плановый уровень цен на российские марки нефти.Как нам сообщил Bloomberg, на установки замедленного коксования, гидроочистки и газофракционирования каждый день отправляется 5,23 миллиона баррелей или 52 процента добычи. В свою очередь, Александр Новак не так давно озвучил общие цифры работы отрасли.В прошлом, 2023 году при совокупной добыче в 530 миллионов тонн нефти и газоконденсата были переработаны 275 миллионов. Из этого объема, как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, Россия по итогам прошлого года получила:— 44 миллиона тонн автомобильного бензина — производство увеличилось почти на четыре процента;— 88,2 миллиона тонн дизеля — с аналогичной динамикой роста;— 42 миллиона тонн топочного мазута — и здесь тоже годовой прирост в три с половиной процента.Также наши нефтяники попутно успели произвести 18 миллионов тонн сжиженного пропана и бутана, тут отмечен самый бурный рост в одиннадцать с половиной процентов. При сравнении показателей год к году никакой трагедии тоже нет, цифры добычи и переработки за последние три года колеблются в коридоре трех процентов то вверх, то вниз, что вполне соответствует рыночным флуктуациям.Что касается экспорта, то мы вновь дадим слово Александру Новаку, который выступал с соответствующим докладом на Совете Федерации.За прошлый год Россия продала за рубеж 234 миллиона тонн сырой нефти, что на три с половиной процента ниже, чем годом ранее. Отмечено, что более восьмидесяти процентов черного золота ушло в дружественные нам страны, в то время как годом ранее этот показатель был всего сорок процентов. То есть вектор внешней торговли кардинально изменил направление, при этом справедливости ради нужно уточнить, что нефтедобывающие компании в нашей стране нефтью за рубеж торгуют достаточно мало, предоставляя такую возможность трейдерам-посредникам. Некоторые из них являются прямыми "дочками", но есть и независимые игроки. Схема эта всех устраивает, так как она позволяет добывающим компаниям сосредоточиться на разведке новых месторождений, добыче и внутреннем рынке. Трейдеры же более гибки в плане отклика на запросы покупателей и обхода очередных санкционных пакостей.Из продуктов первичной переработки в прошлом году за рубеж было продано порядка сорока двух миллионов тонн дизельного топлива и четыре с половиной миллиона тонн бензина — пятьдесят и десять процентов соответственно.Что касается исходного вброса от Bloomberg, то он изначально манипулятивный, так как с момента начала СВО объем переработки нефти держится у медианной отметки в 5,5 миллиона тонн в сутки. В феврале 2022-го он был на максимуме (5,8 миллиона), а наихудший показатель отмечен в апреле того же года, когда российские НПЗ "переварили" пять миллионов тонн.Потому в следующий раз, когда вы почувствуете, что вас пытаются спровоцировать на неконтролируемый выброс эмоций, следуйте рекомендациям товарища Карлсона, который любил приговаривать: "Спокойствие, только спокойствие".

https://ria.ru/20240415/wp-1940173471.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, россия, оренбургская область, александр новак, вооруженные силы украины, опек, совет федерации рф