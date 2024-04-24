https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
Запад нашел новую надежду на крушение России
Запад нашел новую надежду на крушение России - РИА Новости, 24.04.2024
Запад нашел новую надежду на крушение России
Издание Bloomberg, один из главных рупоров антироссийской пропаганды, с мудрым видом сообщает, что, по данным неназываемого источника, переработка нефти в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:00
2024-04-24T12:18
аналитика
экономика
россия
оренбургская область
александр новак
вооруженные силы украины
опек
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941925004_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_8354574b16b4110df211b5b94cd9555f.jpg
Издание Bloomberg, один из главных рупоров антироссийской пропаганды, с мудрым видом сообщает, что, по данным неназываемого источника, переработка нефти в России рухнула до рекордных отрицательных значений. Многие наши сограждане, особенно заставшие в силу возраста конец восьмидесятых и девяностые годы, продолжают воспринимать все написанное в подобных источниках с изрядным пиететом, ведь нам молотом вбивали в голову аксиому о кристальной честности и непредвзятости западной журналистики. На самом деле перед нами классическая манипуляция, целью которой является успокоить жителя западного мира, мол, в России все очень плохо, а у среднестатистического россиянина, отягощенного бытом, работой и кредитами, спровоцировать безусловный всплеск раздражения. Подразумевается, что власть опять не справилась, снова подорожает топливо, а за ним вся базовая продуктовая корзина и не только.Всякий раз, когда на глаза попадается подобная аналитика или ее пересказ, нужно крепко держать в голове базовое правило — не поддаваться эмоциям, а дать себе труд копнуть чуть глубже кричащего заголовка.Итак, Bloomberg пытается убедить нас, что в результате четырнадцати успешных ударов украинской армии и ГУР по российским НПЗ переработка нефти в стране критически снизилась. Помимо прочего, сообщается, что восстановление пораженных инфраструктурных объектов идет очень медленно, а российские НПЗ теперь перерабатывают всего 5,23 миллиона баррелей сырья в сутки — и это наихудший показатель за последний год. В качестве вишенки на кислый торт упоминается наводнение в Оренбургской области, из-за чего временно приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий комбинат.Отложим эмоции в ящик стола и поработаем с сухими неуступчивыми фактами.Первый состоит в том, что за последний месяц украинские вооруженные формирования не смогли нанести поражение ни одному профильному объекту. Говорит это и о том, что ситуация для ВСУ на фронте постепенно ухудшается и сейчас не до пиар-акций, и о том, что наша противовоздушная оборона выучила домашнее задание и в моменте сбивает большинство летящего вглубь российской территории. Позволим себе предположение, что за кадром не менее успешно поработали наши рыцари плаща и кинжала, проведя работу с украинской агентурой.Факт второй относится к разделу статистики. Базовая математика (сильно упрощенная, конечно) по добыче, переработке и экспорту нефти в Росси выглядит следующим образом.Каждый день в нашей стране добывается около десяти миллионов бочек сырой нефти. Точный объем в процессе немного варьируется в зависимости от текущей конъюнктуры рынка и международных договоренностей, например, в рамках ОПЕК+. По согласованию с крупнейшими игроками Россия уже около года осознанно уменьшает добычу, что обеспечивает плановый уровень цен на российские марки нефти.Как нам сообщил Bloomberg, на установки замедленного коксования, гидроочистки и газофракционирования каждый день отправляется 5,23 миллиона баррелей или 52 процента добычи. В свою очередь, Александр Новак не так давно озвучил общие цифры работы отрасли.В прошлом, 2023 году при совокупной добыче в 530 миллионов тонн нефти и газоконденсата были переработаны 275 миллионов. Из этого объема, как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, Россия по итогам прошлого года получила:— 44 миллиона тонн автомобильного бензина — производство увеличилось почти на четыре процента;— 88,2 миллиона тонн дизеля — с аналогичной динамикой роста;— 42 миллиона тонн топочного мазута — и здесь тоже годовой прирост в три с половиной процента.Также наши нефтяники попутно успели произвести 18 миллионов тонн сжиженного пропана и бутана, тут отмечен самый бурный рост в одиннадцать с половиной процентов. При сравнении показателей год к году никакой трагедии тоже нет, цифры добычи и переработки за последние три года колеблются в коридоре трех процентов то вверх, то вниз, что вполне соответствует рыночным флуктуациям.Что касается экспорта, то мы вновь дадим слово Александру Новаку, который выступал с соответствующим докладом на Совете Федерации.За прошлый год Россия продала за рубеж 234 миллиона тонн сырой нефти, что на три с половиной процента ниже, чем годом ранее. Отмечено, что более восьмидесяти процентов черного золота ушло в дружественные нам страны, в то время как годом ранее этот показатель был всего сорок процентов. То есть вектор внешней торговли кардинально изменил направление, при этом справедливости ради нужно уточнить, что нефтедобывающие компании в нашей стране нефтью за рубеж торгуют достаточно мало, предоставляя такую возможность трейдерам-посредникам. Некоторые из них являются прямыми "дочками", но есть и независимые игроки. Схема эта всех устраивает, так как она позволяет добывающим компаниям сосредоточиться на разведке новых месторождений, добыче и внутреннем рынке. Трейдеры же более гибки в плане отклика на запросы покупателей и обхода очередных санкционных пакостей.Из продуктов первичной переработки в прошлом году за рубеж было продано порядка сорока двух миллионов тонн дизельного топлива и четыре с половиной миллиона тонн бензина — пятьдесят и десять процентов соответственно.Что касается исходного вброса от Bloomberg, то он изначально манипулятивный, так как с момента начала СВО объем переработки нефти держится у медианной отметки в 5,5 миллиона тонн в сутки. В феврале 2022-го он был на максимуме (5,8 миллиона), а наихудший показатель отмечен в апреле того же года, когда российские НПЗ "переварили" пять миллионов тонн.Потому в следующий раз, когда вы почувствуете, что вас пытаются спровоцировать на неконтролируемый выброс эмоций, следуйте рекомендациям товарища Карлсона, который любил приговаривать: "Спокойствие, только спокойствие".
https://ria.ru/20240415/wp-1940173471.html
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html
https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html
https://ria.ru/20240422/sholts-1941407875.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941925004_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_7a3945eb87ad45571a4886322715de4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, экономика, россия, оренбургская область, александр новак, вооруженные силы украины, опек, совет федерации рф
Аналитика, Экономика, Россия, Оренбургская область, Александр Новак, Вооруженные силы Украины, ОПЕК, Совет Федерации РФ
Издание Bloomberg
, один из главных рупоров антироссийской пропаганды, с мудрым видом сообщает, что, по данным неназываемого источника, переработка нефти в России рухнула до рекордных отрицательных значений.
Многие наши сограждане, особенно заставшие в силу возраста конец восьмидесятых и девяностые годы, продолжают воспринимать все написанное в подобных источниках с изрядным пиететом, ведь нам молотом вбивали в голову аксиому о кристальной честности и непредвзятости западной журналистики. На самом деле перед нами классическая манипуляция, целью которой является успокоить жителя западного мира, мол, в России все очень плохо, а у среднестатистического россиянина, отягощенного бытом, работой и кредитами, спровоцировать безусловный всплеск раздражения. Подразумевается, что власть опять не справилась, снова подорожает топливо, а за ним вся базовая продуктовая корзина и не только.
Всякий раз, когда на глаза попадается подобная аналитика или ее пересказ, нужно крепко держать в голове базовое правило — не поддаваться эмоциям, а дать себе труд копнуть чуть глубже кричащего заголовка.
Итак, Bloomberg пытается убедить нас, что в результате четырнадцати успешных ударов украинской армии и ГУР по российским НПЗ переработка нефти в стране критически снизилась. Помимо прочего, сообщается, что восстановление пораженных инфраструктурных объектов идет очень медленно, а российские НПЗ теперь перерабатывают всего 5,23 миллиона баррелей сырья в сутки — и это наихудший показатель за последний год. В качестве вишенки на кислый торт упоминается наводнение в Оренбургской области
, из-за чего временно приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий комбинат.
Отложим эмоции в ящик стола и поработаем с сухими неуступчивыми фактами.
Первый состоит в том, что за последний месяц украинские вооруженные формирования не смогли нанести поражение ни одному профильному объекту. Говорит это и о том, что ситуация для ВСУ
на фронте постепенно ухудшается и сейчас не до пиар-акций, и о том, что наша противовоздушная оборона выучила домашнее задание и в моменте сбивает большинство летящего вглубь российской территории. Позволим себе предположение, что за кадром не менее успешно поработали наши рыцари плаща и кинжала, проведя работу с украинской агентурой.
Факт второй относится к разделу статистики. Базовая математика (сильно упрощенная, конечно) по добыче, переработке и экспорту нефти в Росси выглядит следующим образом.
Каждый день в нашей стране добывается около десяти миллионов бочек сырой нефти. Точный объем в процессе немного варьируется в зависимости от текущей конъюнктуры рынка и международных договоренностей, например, в рамках ОПЕК+
. По согласованию с крупнейшими игроками Россия уже около года осознанно уменьшает добычу, что обеспечивает плановый уровень цен на российские марки нефти.
Как нам сообщил Bloomberg, на установки замедленного коксования, гидроочистки и газофракционирования каждый день отправляется 5,23 миллиона баррелей или 52 процента добычи. В свою очередь, Александр Новак
не так давно озвучил общие цифры работы отрасли.
В прошлом, 2023 году при совокупной добыче в 530 миллионов тонн нефти и газоконденсата были переработаны 275 миллионов. Из этого объема, как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, Россия по итогам прошлого года получила:
— 44 миллиона тонн автомобильного бензина — производство увеличилось почти на четыре процента;
— 88,2 миллиона тонн дизеля — с аналогичной динамикой роста;
— 42 миллиона тонн топочного мазута — и здесь тоже годовой прирост в три с половиной процента.
Также наши нефтяники попутно успели произвести 18 миллионов тонн сжиженного пропана и бутана, тут отмечен самый бурный рост в одиннадцать с половиной процентов. При сравнении показателей год к году никакой трагедии тоже нет, цифры добычи и переработки за последние три года колеблются в коридоре трех процентов то вверх, то вниз, что вполне соответствует рыночным флуктуациям.
Что касается экспорта, то мы вновь дадим слово Александру Новаку, который выступал с соответствующим докладом на Совете Федерации
.
За прошлый год Россия продала за рубеж 234 миллиона тонн сырой нефти, что на три с половиной процента ниже, чем годом ранее. Отмечено, что более восьмидесяти процентов черного золота ушло в дружественные нам страны, в то время как годом ранее этот показатель был всего сорок процентов. То есть вектор внешней торговли кардинально изменил направление, при этом справедливости ради нужно уточнить, что нефтедобывающие компании в нашей стране нефтью за рубеж торгуют достаточно мало, предоставляя такую возможность трейдерам-посредникам. Некоторые из них являются прямыми "дочками", но есть и независимые игроки. Схема эта всех устраивает, так как она позволяет добывающим компаниям сосредоточиться на разведке новых месторождений, добыче и внутреннем рынке. Трейдеры же более гибки в плане отклика на запросы покупателей и обхода очередных санкционных пакостей.
Из продуктов первичной переработки в прошлом году за рубеж было продано порядка сорока двух миллионов тонн дизельного топлива и четыре с половиной миллиона тонн бензина — пятьдесят и десять процентов соответственно.
Что касается исходного вброса от Bloomberg, то он изначально манипулятивный, так как с момента начала СВО объем переработки нефти держится у медианной отметки в 5,5 миллиона тонн в сутки. В феврале 2022-го он был на максимуме (5,8 миллиона), а наихудший показатель отмечен в апреле того же года, когда российские НПЗ "переварили" пять миллионов тонн.
Потому в следующий раз, когда вы почувствуете, что вас пытаются спровоцировать на неконтролируемый выброс эмоций, следуйте рекомендациям товарища Карлсона, который любил приговаривать: "Спокойствие, только спокойствие".