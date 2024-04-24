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Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.04.2024
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06:02 24.04.2024 (обновлено: 10:56 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukrupnenie-1941913790.html
Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко
Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.04.2024
Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко
Укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учетом мнения... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:02
2024-04-24T10:56
валентина матвиенко
интервью спикера совета федерации валентины матвиенко риа новости
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учетом мнения населения, эта тема постоянно обсуждается на экспертном уровне, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит. Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования", — сказала она.Матвиенко отметила, что на эту тему есть научные исследования, и уже не оспаривается тот факт, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен."Потому что если там все трудовые ресурсы — это бюджетники, правоохранительные органы, чиновники регионального, федерального уровня, то там нет трудовых ресурсов для развития. И с этим надо считаться. Но надо считаться и с мнением населения", — заключила она.
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валентина матвиенко, интервью спикера совета федерации валентины матвиенко риа новости, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Интервью спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко РИА Новости, Совет Федерации РФ
Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила, что вопрос укрупнения регионов пока не стоит в политике

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учетом мнения населения, эта тема постоянно обсуждается на экспертном уровне, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит. Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования", — сказала она.
Матвиенко отметила, что на эту тему есть научные исследования, и уже не оспаривается тот факт, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен.
"Потому что если там все трудовые ресурсы — это бюджетники, правоохранительные органы, чиновники регионального, федерального уровня, то там нет трудовых ресурсов для развития. И с этим надо считаться. Но надо считаться и с мнением населения", — заключила она.
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Валентина МатвиенкоИнтервью спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко РИА НовостиСовет Федерации РФ
 
 
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