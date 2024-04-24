https://ria.ru/20240424/ukrupnenie-1941913790.html

Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко

Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.04.2024

Укрупнение регионов пока не обсуждается в политике, заявила Матвиенко

Укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учетом мнения... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:02

2024-04-24T06:02

2024-04-24T10:56

валентина матвиенко

интервью спикера совета федерации валентины матвиенко риа новости

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов — это не самоцель, а вопрос эффективности страны, но подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учетом мнения населения, эта тема постоянно обсуждается на экспертном уровне, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит. Тем не менее, я выскажу свою позицию, свое мнение, что укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования", — сказала она.Матвиенко отметила, что на эту тему есть научные исследования, и уже не оспаривается тот факт, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен."Потому что если там все трудовые ресурсы — это бюджетники, правоохранительные органы, чиновники регионального, федерального уровня, то там нет трудовых ресурсов для развития. И с этим надо считаться. Но надо считаться и с мнением населения", — заключила она.

https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html

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валентина матвиенко, интервью спикера совета федерации валентины матвиенко риа новости, совет федерации рф