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Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:49 24.04.2024 (обновлено: 10:10 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/terakty-1941941131.html
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин
Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:49
2024-04-24T10:10
теракт в "крокус сити холле"
россия
санкт-петербург
владимир путин
крокус сити холл
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Происшествия
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин

Путин: методы террористов становятся все более изощренными и варварскими

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин.
"Методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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