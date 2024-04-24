https://ria.ru/20240424/terakty-1941941131.html
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин
Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:49
2024-04-24T09:49
2024-04-24T10:10
теракт в "крокус сити холле"
россия
санкт-петербург
владимир путин
крокус сити холл
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Происшествия
Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин
Путин: методы террористов становятся все более изощренными и варварскими