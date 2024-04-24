https://ria.ru/20240424/terakty-1941941131.html

Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин

Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024

Методы террористов становятся все более изощренными, заявил Путин

Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:49

2024-04-24T09:49

2024-04-24T10:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

санкт-петербург

владимир путин

крокус сити холл

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Методы террористов становятся все более изощренными и варварскими, это еще раз показал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. "Методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье", - сказал Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, владимир путин, крокус сити холл, происшествия