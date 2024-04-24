https://ria.ru/20240424/telekom-industriya-1941811627.html

Адаптация к новой реальности: эксперты – о трендах телеком-индустрии

Адаптация к новой реальности: эксперты – о трендах телеком-индустрии - РИА Новости, 24.04.2024

Адаптация к новой реальности: эксперты – о трендах телеком-индустрии

Будущее российской телеком-отрасли напрямую связано не только с интересами людей, которые хотят получать нужный им контент в любой точке страны, но и со... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:20

2024-04-24T11:20

2024-04-24T11:58

технологии

россия

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Будущее российской телеком-отрасли напрямую связано не только с интересами людей, которые хотят получать нужный им контент в любой точке страны, но и со стратегическими запросами государства на технологический суверенитет, повышение инфобезопасности и устранение цифрового неравенства для жителей труднодоступных территорий, убеждены ведущие игроки отечественного рынка телекоммуникаций.Перспективы и тренды его развития профильные эксперты обсудили в рамках ежегодной конференции "Телеком Интенсив", организованной в Петербурге компанией "Триколор" и собравшей представителей СМИ более 30 регионов страны.Темами для дискуссий стали доступность цифрового вещания, преодоление последствий санкционного давления и многочисленных атак на российские спутники в 2023 году, а также госинициативы, законопроекты в сфере регулирования контента и адаптация вещания к новой реальности в целом."Разработка концепции развития телерадиовещания до 2035 года сейчас обсуждается на уровне государства. И это весьма значимо для телеком-индустрии. Очень много историй лежит на стыке отраслей. Крайне важно, чтобы в эту работу вовлекали отрасли, которые связаны не только с производством и трансляцией контента, но и те, что занимаются разработкой софта, защищающей его, телеком-оборудования, радиоэлектроники, которая обеспечивает процессы вещания, а также создатели онлайн-видеосервисов, операторы, которые отвечают за доставку контента до зрителя. В этом смысле стратегия развития связи, принятая правительством в 2023 году, хороший пример максимального вовлечения смежных отраслей в общую коллаборацию", - подчеркнул в рамках сессии "Телеком Интенсива" директор по работе с органами госвласти "Триколор" Владимир Трунов.Его коллега – коммерческий директор Олег Стручковский, в свою очередь, проиллюстрировал, как конкретный игрок телеком-отрасли может противостоять угрозам извне – в частности, атакам на российские спутники."В прошлом году нагрузка на наш контактный центр в пиковый период атак возросла до 239%", - рассказал Стручковский.Компания участвует в госпрограмме по устранению цифрового неравенства в России, предоставляя оборудование для приема спутникового безынтернетного сигнала. Это касается социально значимых объектов (СЗО), к которым относятся школы, ФАПы, органы госвласти, объекты МЧС, МВД и другие.По словам директора по продажам компании Кирилла Мариночкина, сейчас проводится анализ тех территорий, где это востребовано."Перед руководством субъектов страны поставлена задача оснастить объекты СЗО связью – там, где ни базовую станцию не построить, так как не окупается, ни проводной узел связи не протянуть. Часть таких поселений мы сейчас оцениваем, примеряем их к своей зоне вещания, рассматриваем возможности реализации и приступаем к ней. Конечно, тут важна коллаборация с местными органами власти, распределение, кто что на себя берет. То, что по нашей части, мы готовы взять на себя. Понятно, что в таком случае мы не ограничимся школами и медучреждениями, а будем стараться получить и новых абонентов, предлагая им не доступные прежде сервисы", - пояснил РИА Новости Мариночкин.Компания готова и на благотворительные, по своей сути, акции, если речь идет о малочисленных труднодоступных поселениях.Наряду с решением технических задач – установкой оборудования, доставкой и защитой сигнала – игрокам телеком-рынка необходимо плотно работать с контентом, ведь именно он является основой телевещания. А потому почти все дискуссии в рамках конференции так или иначе касались трендов телесмотрения. Проще говоря, того, что смотрит зритель, как меняются его предпочтения, как влияет на контент идеологическая цензура и уход из сетки вещания фильмов и сериалов производства недружественных ныне стран.Итак, согласно исследованиям телеком-рынка, в топ-3 зрительского интереса входят кино и сериалы (48%), новости (12%) и отдельной строкой очень востребованный сегмент – турецкие сериалы. (Успех последних участники "Телеком-Интенсива" объясняют тем, что обширной женской аудитории по вкусу истории завоеваний мужских сердец. Кроме того, незатейливые сюжеты закрывают потребность человека в расслаблении и отвлечении от бытовых проблем после рабочего дня).Что касается источников телесмотрения, то, по данным генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom DailyДениса Кускова, рынок онлайн-кинотеатров, набравший большие обороты во время пандемии 2020 года, уже приближается к объему услуг платного телевидения. Однако есть нюансы."Доходы рынка платного телевидения за 2023 год составили порядка 110 миллиардов рублей, у онлайн-кинотеатров – около 96 миллиардов. И есть вероятность, что в скором времени онлайн-кинотеатры обгонят платное ТВ. Но нужно понимать, что страна у нас большая, и точек, где нет сотовой связи, нет IPTV, очень много", - пояснил эксперт.По его словам, сегодня именно на оригинальный российский контент приходится львиная доля смотрения. И создают его как онлайн-кинотеатры, так и игроки телеком-индустрии."Ушедший, по известным причинам, западный контент и те, и другие стали замещать либо новыми регионами – это Корея, Южная Америка, Турция, либо забытыми старыми – такими, как Индия. Плюс традиционно любимое зрителями советское кино, которое люди готовы смотреть, даже если знают фильм наизусть. Но советская киноклассика все-таки конечна, а новый зарубежный контент не всегда так близок зрителю, как свое кино. И вот за счет этой восприимчивости российские ориджиналс стали выходить на лидирующие позиции. И сейчас наши новые сериалы и фильмы – это уже довольно качественный контент. И его много", - подчеркнул Кусков.Вместе с тем ощутимо растет запрос аудитории на патриотическое кино и документальные фильмы об истории страны."Среди наших телеканалов большим спросом пользуется телеканал "День Победы". Мы запускали его на 75-летие Победы, как временный. Но зрители за год вещания продемонстрировали такой высокий интерес к фильмам о войне, что закрывать телеканал было жалко. И мы решили, что немного его перепозиционируем. Помимо фильмов о Второй мировой войне, о Великой Отечественной, мы стали добавлять в библиотеку телеканала картины о победах в науке, спорте, искусстве. И это оказалось правильно: зрители действительно захотели расширить фокус внимания и увидеть разные сферы, где наша страна лидировала и лидирует. Вдобавок к фильмам, которые мы показываем по контрактам с рядом киностудий, мы создаем и собственное документальное кино", - рассказала директор по производству контента компании-организатора конференции "Телеком Интенсив" Марина Гаспарян.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, наука