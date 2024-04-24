https://ria.ru/20240424/spetsodezhda-1942133459.html
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных - РИА Новости, 24.04.2024
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:22
2024-04-24T19:22
2024-04-24T20:22
общество
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с представителями правозащитных организаций. "Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления: она должна быть современной, комфортной и удобной", — подчеркнули в ведомстве.Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.
https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html
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общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных в учреждениях УИС