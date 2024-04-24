https://ria.ru/20240424/spetsodezhda-1942133459.html

ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных

ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных - РИА Новости, 24.04.2024

ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:22

2024-04-24T19:22

2024-04-24T20:22

общество

россия

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942131846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86ed9a8ce76fb65c36c49e3f21f17dfd.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с представителями правозащитных организаций. "Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления: она должна быть современной, комфортной и удобной", — подчеркнули в ведомстве.Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.

https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)