Рейтинг@Mail.ru
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 24.04.2024 (обновлено: 20:22 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/spetsodezhda-1942133459.html
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных - РИА Новости, 24.04.2024
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:22
2024-04-24T20:22
общество
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942131846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86ed9a8ce76fb65c36c49e3f21f17dfd.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с представителями правозащитных организаций. "Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления: она должна быть современной, комфортной и удобной", — подчеркнули в ведомстве.Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.
https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942131846_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9126b1edf2bff95e575b61a5d5f87e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных

ФСИН разработала новые модели спецодежды для осужденных в учреждениях УИС

© Фото : пресс-служба министерства юстиции РФНовые модели спецодежды для заключенных
Новые модели спецодежды для заключенных - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба министерства юстиции РФ
Новые модели спецодежды для заключенных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний разработала новые модели спецодежды для заключенных, сообщила пресс-служба Минюста России по итогам совещания с представителями правозащитных организаций.
"Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления: она должна быть современной, комфортной и удобной", — подчеркнули в ведомстве.
Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.
Заключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В России начал работать закон о ресоциализации осужденных
1 января, 10:06
 
ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала