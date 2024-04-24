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Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
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16:04 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/putin-1942070311.html
Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков
Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков
Все вопросы о помощи пострадавшим от паводков должны быть проработаны, некоторые нужно решать вместе с регионами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:04
2024-04-24T16:04
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все вопросы о помощи пострадавшим от паводков должны быть проработаны, некоторые нужно решать вместе с регионами, заявил президент России Владимир Путин. "Надо те вопросы, на которые я обратил внимание, проработать, причем всем вместе... Некоторые вопросы нужно решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, вопрос о дачных участках и так далее, конечно, нужно ответственность и нагрузку будет разделить. Тем не менее, все вопросы, на которые я указал, должны быть проработаны", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. -0-
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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество
Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Общество
Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков

Владимир Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все вопросы о помощи пострадавшим от паводков должны быть проработаны, некоторые нужно решать вместе с регионами, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо те вопросы, на которые я обратил внимание, проработать, причем всем вместе... Некоторые вопросы нужно решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, вопрос о дачных участках и так далее, конечно, нужно ответственность и нагрузку будет разделить. Тем не менее, все вопросы, на которые я указал, должны быть проработаны", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. -0-
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