https://ria.ru/20240424/putin-1942070311.html

Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков

Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин призвал проработать все вопросы о помощи пострадавшим от паводков

Все вопросы о помощи пострадавшим от паводков должны быть проработаны, некоторые нужно решать вместе с регионами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:04

2024-04-24T16:04

2024-04-24T16:04

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все вопросы о помощи пострадавшим от паводков должны быть проработаны, некоторые нужно решать вместе с регионами, заявил президент России Владимир Путин. "Надо те вопросы, на которые я обратил внимание, проработать, причем всем вместе... Некоторые вопросы нужно решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, вопрос о дачных участках и так далее, конечно, нужно ответственность и нагрузку будет разделить. Тем не менее, все вопросы, на которые я указал, должны быть проработаны", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. -0-

https://ria.ru/20240424/pavodok-1942036127.html

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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество