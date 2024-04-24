Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню
Известные российские и зарубежные шеф-повара создадут меню для Чукотки
© Фото : Александр АндреевУчастники "Гастрокэмп Чукотка 2024" на Фестивале корюшки
© Фото : Александр Андреев
АНАДЫРЬ, 24 апр — РИА Новости. Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в "Гастрокэмпе–2024.
Совместно с коллегами из Чукотского автономного округа они создадут новые блюда из местных продуктов. Международный проект "Гастрокэмп-2024" продлится до 28 апреля.
© Фото : Александр АндреевПредседатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, организатор "Гастрокэмп-2024" Леонид Гелибтерман на Чукотке
© Фото : Александр Андреев
Председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, организатор "Гастрокэмп-2024" Леонид Гелибтерман на Чукотке
Для знакомства с местным продуктом команда совершит гастрономическую экспедицию, шефы увидят локальные производства. Участники проекта уже побывали на культурно-спортивном празднике "Корфест-2024".
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"Наша задача — посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы чукотские блюда стали известны на всю страну", — отметил председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, создатель "Гастрокэмпа" Леонид Гелибтерман.
После экспедиции шефам предстоит творческая работа на кухне Чукотского многопрофильного колледжа, где совместными усилиями родятся кулинарные шедевры. Кроме того, международная команда проведет серию мастер-классов для студентов и поделится с юными поварами профессиональными секретами и современными техниками работы с продуктами.
Итогом проекта станет разработанное "Меню Чукотки" для дальнейшего внедрения новинок в заведения общественного питания, что в свою очередь будет содействовать развитию туризма и местных производителей.
© Фото : Александр АндреевУчастники Фестиваля корюшки на Чукотке
Участники Фестиваля корюшки на Чукотке
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевРоссийские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
Российские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевПамятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
Памятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
© Фото : Александр Андреев
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Участники Фестиваля корюшки на Чукотке
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
Российские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
Памятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
© Фото : Александр Андреев
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Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда проекта уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.
В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.
Совсем недавно команда международного проекта "Гастрокэмп" вернулась из Волгограда, где шеф-поварами были представлено меню.
"Крабы и икра у нас домашняя еда". Секреты кухни Камчатки
18 августа 2023, 08:00