https://ria.ru/20240424/puteshestviya-1941870127.html

Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню

Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню - РИА Новости, 24.04.2024

Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню

Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:25

2024-04-24T00:25

2024-04-24T00:25

туризм

туризм

новости - туризм

анадырь

камчатка

чукотка

еда - туризм

еда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941857512_0:360:2500:1766_1920x0_80_0_0_2270f79e47e9b47c4fb1cba1b0b1eb85.jpg

АНАДЫРЬ, 24 апр — РИА Новости. Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в "Гастрокэмпе–2024.Совместно с коллегами из Чукотского автономного округа они создадут новые блюда из местных продуктов. Международный проект "Гастрокэмп-2024" продлится до 28 апреля.Для знакомства с местным продуктом команда совершит гастрономическую экспедицию, шефы увидят локальные производства. Участники проекта уже побывали на культурно-спортивном празднике "Корфест-2024"."Наша задача — посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы чукотские блюда стали известны на всю страну", — отметил председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, создатель "Гастрокэмпа" Леонид Гелибтерман.После экспедиции шефам предстоит творческая работа на кухне Чукотского многопрофильного колледжа, где совместными усилиями родятся кулинарные шедевры. Кроме того, международная команда проведет серию мастер-классов для студентов и поделится с юными поварами профессиональными секретами и современными техниками работы с продуктами.Итогом проекта станет разработанное "Меню Чукотки" для дальнейшего внедрения новинок в заведения общественного питания, что в свою очередь будет содействовать развитию туризма и местных производителей.Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда проекта уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.Совсем недавно команда международного проекта "Гастрокэмп" вернулась из Волгограда, где шеф-поварами были представлено меню.

https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html

анадырь

камчатка

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анадырь, камчатка, чукотка, еда - туризм, еда, россия