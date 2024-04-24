Рейтинг@Mail.ru
Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:25 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/puteshestviya-1941870127.html
Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню
Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню - РИА Новости, 24.04.2024
Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню
Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:25
2024-04-24T00:25
туризм
туризм
новости - туризм
анадырь
камчатка
чукотка
еда - туризм
еда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941857512_0:360:2500:1766_1920x0_80_0_0_2270f79e47e9b47c4fb1cba1b0b1eb85.jpg
АНАДЫРЬ, 24 апр — РИА Новости. Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в "Гастрокэмпе–2024.Совместно с коллегами из Чукотского автономного округа они создадут новые блюда из местных продуктов. Международный проект "Гастрокэмп-2024" продлится до 28 апреля.Для знакомства с местным продуктом команда совершит гастрономическую экспедицию, шефы увидят локальные производства. Участники проекта уже побывали на культурно-спортивном празднике "Корфест-2024".&quot;Наша задача — посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы чукотские блюда стали известны на всю страну&quot;, — отметил председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, создатель &quot;Гастрокэмпа&quot; Леонид Гелибтерман.После экспедиции шефам предстоит творческая работа на кухне Чукотского многопрофильного колледжа, где совместными усилиями родятся кулинарные шедевры. Кроме того, международная команда проведет серию мастер-классов для студентов и поделится с юными поварами профессиональными секретами и современными техниками работы с продуктами.Итогом проекта станет разработанное "Меню Чукотки" для дальнейшего внедрения новинок в заведения общественного питания, что в свою очередь будет содействовать развитию туризма и местных производителей.Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда проекта уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.Совсем недавно команда международного проекта "Гастрокэмп" вернулась из Волгограда, где шеф-поварами были представлено меню.
https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html
анадырь
камчатка
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941857512_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_955ce8e728ad1e5d111952711e6bf28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, анадырь, камчатка, чукотка, еда - туризм, еда, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анадырь, Камчатка, Чукотка, Еда - Туризм, Еда, Россия
Известные шефы прибыли на Чукотку для создания нового национального меню

Известные российские и зарубежные шеф-повара создадут меню для Чукотки

© Фото : Александр АндреевУчастники "Гастрокэмп Чукотка 2024" на Фестивале корюшки
Участники Гастрокэмп Чукотка 2024 на Фестивале корюшки - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 24 апр — РИА Новости. Шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Башкортостана, Донецкой Народной Республики, Таиланда, Туниса и Сербии прибыли в Анадырь для участия в "Гастрокэмпе–2024.
Совместно с коллегами из Чукотского автономного округа они создадут новые блюда из местных продуктов. Международный проект "Гастрокэмп-2024" продлится до 28 апреля.
© Фото : Александр АндреевПредседатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, организатор "Гастрокэмп-2024" Леонид Гелибтерман на Чукотке
Председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, организатор Гастрокэмп-2024 Леонид Гелибтерман на Чукотке - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Александр Андреев
Председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, организатор "Гастрокэмп-2024" Леонид Гелибтерман на Чукотке
Для знакомства с местным продуктом команда совершит гастрономическую экспедицию, шефы увидят локальные производства. Участники проекта уже побывали на культурно-спортивном празднике "Корфест-2024".
«

"Наша задача — посмотреть на местные продукты под другим углом и помочь создать такое меню, чтобы чукотские блюда стали известны на всю страну", — отметил председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ, создатель "Гастрокэмпа" Леонид Гелибтерман.

После экспедиции шефам предстоит творческая работа на кухне Чукотского многопрофильного колледжа, где совместными усилиями родятся кулинарные шедевры. Кроме того, международная команда проведет серию мастер-классов для студентов и поделится с юными поварами профессиональными секретами и современными техниками работы с продуктами.
Итогом проекта станет разработанное "Меню Чукотки" для дальнейшего внедрения новинок в заведения общественного питания, что в свою очередь будет содействовать развитию туризма и местных производителей.
© Фото : Александр АндреевУчастники Фестиваля корюшки на Чукотке
Участники Фестиваля корюшки на Чукотке
Участники Фестиваля корюшки на Чукотке
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
© Фото : Александр АндреевРоссийские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
Российские и зарубежные шеф-повара, участники Гастрокэмп Чукотка 2024
Российские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
© Фото : Александр АндреевПамятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
Памятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
Памятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
© Фото : Александр Андреев
3 из 3
Участники Фестиваля корюшки на Чукотке
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
Российские и зарубежные шеф-повара, участники "Гастрокэмп Чукотка 2024"
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
Памятник Святителю Николаю в Анадыре, Чукотка
© Фото : Александр Андреев
3 из 3
Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда проекта уже побывала на Сахалине, дважды на Камчатке и в Бурятии. В 2022 году проект пришел на Камчатку, сначала в региональном масштабе, а летом этого года в международном формате: были представлены блюда, созданные в стиле тихоокеанской кухни. Над "Камчатским меню" работали шефы из России, Перу, Таиланда и Индонезии, в том числе обладатели двух звезд Michelin.
В Республике Бурятия и Камчатском крае запланированы к открытию региональные Центры гастродипломатии.
Совсем недавно команда международного проекта "Гастрокэмп" вернулась из Волгограда, где шеф-поварами были представлено меню.
Камчатский краб - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Крабы и икра у нас домашняя еда". Секреты кухни Камчатки
18 августа 2023, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнадырьКамчаткаЧукоткаЕда - ТуризмЕдаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала