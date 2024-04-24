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Стартует прием заявок на первую нацпремию в области музейного дела - РИА Новости, 24.04.2024
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
10:33 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/premiyalikhacheva-1941949574.html
Стартует прием заявок на первую нацпремию в области музейного дела
Стартует прием заявок на первую нацпремию в области музейного дела - РИА Новости, 24.04.2024
Стартует прием заявок на первую нацпремию в области музейного дела
- РИА Новости. Конкурс на соискание первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева стартует 26 апреля, сообщила министр культуры России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:33
2024-04-24T10:33
музейные маршруты россии
ольга любимова
россия
интермузей
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Конкурс на соискание первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева стартует 26 апреля, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.&quot;Двадцать шестого апреля 2024 года стартует прием заявок на соискание первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева&quot;, - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Впервые в российской практике реализуется масштабная профессиональная премия, которая объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия, отметила министр.Она подчеркнула, что на сегодняшний день в России функционируют свыше трех тысяч музеев, объем музейного фонда РФ превышает 70 млн предметов, а в отрасли работает более 85 тысячи человек.&quot;Национальная премия им. Лихачева в первую очередь призвана оценить колоссальный труд этих людей, направленный на сохранение и изучение великого достояния нашей Родины&quot;, - заключила Любимова.Премия будет присуждается в 16 номинациях. Шесть из них посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями: "Хранитель" и "Реставратор", "Научный сотрудник" и "Экскурсовод", "Руководитель музея" и "Музейный смотритель". Еще семь номинаций помогут оценить вклад в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам, это "Музейная экспозиция" и "Выставочный проект", "Пиар-кампания музея" и "Издательский проект", "Музейный маршрут", "Спецпроект музея" и "Национальное достояние".Оценить профессиональные достижения целого музейного коллектива позволит номинация "Музей года". Номинация "Партнер музея" позволит отметить человека или институцию, сотрудничество с которыми способствовало развитию деятельности музея-заявителя. Награда в номинации "Служение делу" будет присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела.К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, а также физические и юридические лица, реализовавшие проекты в области музейного дела с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.Прием заявок будет осуществляться до 10 мая на сайте Минкультуры РФ. Награждение лауреатов состоится 23 мая на международном форуме-фестивале "Интермузей".
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ольга любимова, россия, интермузей
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Интермузей

Стартует прием заявок на первую нацпремию в области музейного дела

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Конкурс на соискание первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева стартует 26 апреля, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«

"Двадцать шестого апреля 2024 года стартует прием заявок на соискание первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

Впервые в российской практике реализуется масштабная профессиональная премия, которая объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия, отметила министр.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день в России функционируют свыше трех тысяч музеев, объем музейного фонда РФ превышает 70 млн предметов, а в отрасли работает более 85 тысячи человек.
«

"Национальная премия им. Лихачева в первую очередь призвана оценить колоссальный труд этих людей, направленный на сохранение и изучение великого достояния нашей Родины", - заключила Любимова.

Премия будет присуждается в 16 номинациях. Шесть из них посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями: "Хранитель" и "Реставратор", "Научный сотрудник" и "Экскурсовод", "Руководитель музея" и "Музейный смотритель". Еще семь номинаций помогут оценить вклад в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам, это "Музейная экспозиция" и "Выставочный проект", "Пиар-кампания музея" и "Издательский проект", "Музейный маршрут", "Спецпроект музея" и "Национальное достояние".
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Оценить профессиональные достижения целого музейного коллектива позволит номинация "Музей года". Номинация "Партнер музея" позволит отметить человека или институцию, сотрудничество с которыми способствовало развитию деятельности музея-заявителя. Награда в номинации "Служение делу" будет присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела.
К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, а также физические и юридические лица, реализовавшие проекты в области музейного дела с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Прием заявок будет осуществляться до 10 мая на сайте Минкультуры РФ. Награждение лауреатов состоится 23 мая на международном форуме-фестивале "Интермузей".
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваРоссияИнтермузей
 
 
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