https://ria.ru/20240424/predprinimatelstvo-1941998785.html
Амурский предприниматель открыл филиал пиццерии на льготный займ
Амурский предприниматель открыл филиал пиццерии на льготный займ - РИА Новости, 24.04.2024
Амурский предприниматель открыл филиал пиццерии на льготный займ
Предприниматель Евгений Кушнир открыл филиал пиццерии в Благовещенске Амурской области на средства Центра кредитной поддержки предпринимательства, там скоро... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:30
2024-04-24T13:30
2024-04-24T13:30
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Предприниматель Евгений Кушнир открыл филиал пиццерии в Благовещенске Амурской области на средства Центра кредитной поддержки предпринимательства, там скоро откроется и служба доставки, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие Кушнира – семейное. В 1994 года этот бизнес запускал его отец. Мужчина решил расширить географию компании, открыв филиал пиццерии в Благовещенске, так как действующий цех уже не справлялся с объемом производства. "Условия кредитования в ЦКПП выгоднее, чем во всех банках, с которыми работали ранее. Ставка для нас составила 7%, что более чем в два раза ниже ключевой ставки Банка России. Заемные средства пошли на покупку и ремонт помещения в Белогорске", - рассказал Кушнир, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с помощью центра "Мой бизнес" также сейчас сертифицируется продукция, чтобы в дальнейшем наладить поставки в городские кафе, у которых нет своего производства. ЦКПП помогает малому бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", действующего в РФ по инициативе президента Владимира Путина с 2019 года. За это время свыше 700 предпринимателей региона открыли, начали развивать и масштабировали свой бизнес благодаря льготным займам. Кроме того, ЦКПП с 2019 года предоставил малому бизнесу Приамурья уже порядка 1,5 миллиарда рублей в качестве льготных займов. Сейчас здесь действует девять кредитных программ по ставкам от 1 до 14% годовых.
https://ria.ru/20240424/produktsiya-1941970460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , амурская область, благовещенск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Амурская область, Благовещенск
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Предприниматель Евгений Кушнир открыл филиал пиццерии в Благовещенске Амурской области на средства Центра кредитной поддержки предпринимательства, там скоро откроется и служба доставки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприятие Кушнира – семейное. В 1994 года этот бизнес запускал его отец. Мужчина решил расширить географию компании, открыв филиал пиццерии в Благовещенске
, так как действующий цех уже не справлялся с объемом производства.
"Условия кредитования в ЦКПП выгоднее, чем во всех банках, с которыми работали ранее. Ставка для нас составила 7%, что более чем в два раза ниже ключевой ставки Банка России. Заемные средства пошли на покупку и ремонт помещения в Белогорске", - рассказал Кушнир, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что с помощью центра "Мой бизнес" также сейчас сертифицируется продукция, чтобы в дальнейшем наладить поставки в городские кафе, у которых нет своего производства.
ЦКПП помогает малому бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", действующего в РФ по инициативе президента Владимира Путина с 2019 года. За это время свыше 700 предпринимателей региона открыли, начали развивать и масштабировали свой бизнес благодаря льготным займам.
Кроме того, ЦКПП с 2019 года предоставил малому бизнесу Приамурья уже порядка 1,5 миллиарда рублей в качестве льготных займов. Сейчас здесь действует девять кредитных программ по ставкам от 1 до 14% годовых.