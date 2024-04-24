https://ria.ru/20240424/poterya-1941906316.html

В Раде предупредили о потере поколения из-за приостановки консульских услуг

В Раде предупредили о потере поколения из-за приостановки консульских услуг - РИА Новости, 24.04.2024

В Раде предупредили о потере поколения из-за приостановки консульских услуг

Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, проживающих за рубежом, приведет к потере целого поколения, заявил депутат Верховной рады РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:52

2024-04-24T02:52

2024-04-24T11:51

специальная военная операция на украине

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дмитрий разумков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Приостановка оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, проживающих за рубежом, приведет к потере целого поколения, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. "Кто успеет сейчас, он получит паспорт, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение", - сказал Разумков в ходе выступления в украинском парламенте, запись опубликовало украинское издание "Страна". По его словам, конституция Украины не предусматривает отказ находящимся за границей гражданам в оказании консульских услуг. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941507455.html

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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины