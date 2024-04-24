https://ria.ru/20240424/postavki-1941910882.html

Байден рассчитывает возобновить поставки Украине на текущей неделе

Байден рассчитывает возобновить поставки Украине на текущей неделе - РИА Новости, 24.04.2024

Байден рассчитывает возобновить поставки Украине на текущей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения Конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:50

2024-04-24T04:50

2024-04-24T05:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

россия

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259449_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_093af15a5cbe73b884413801fedb0652.jpg

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения Конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе."Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.По словам главы государства, ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити."Я хочу поблагодарить (Чака) Шумера, (Митча) Макконнелла и всех законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Данный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ) Путин", - заключил Байден.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, россия, хамас