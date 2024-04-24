https://ria.ru/20240424/podnosova-1942153149.html

Подносова заявила о намерении снизить нагрузку на судей

Подносова заявила о намерении снизить нагрузку на судей - РИА Новости, 24.04.2024

Подносова заявила о намерении снизить нагрузку на судей

Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что будет бороться с проблемой высокой нагрузки на судей, в том РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T21:41

2024-04-24T21:41

2024-04-24T21:47

россия

ирина подносова

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Новый председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что будет бороться с проблемой высокой нагрузки на судей, в том числе путем упрощения судебных процедур. Подносова отметила необходимость оптимизации нагрузки на судей. Ведь в прошлом году суды рассмотрели 39 миллионов дел. Мировые судьи рассматривают по 500 дел в месяц, судьи районных судов - по 60 дел, арбитражные судьи - по 170 дел в месяц. "Мы стараемся эту проблему решать. Путем уменьшения дел не можем - число обращений растет ежегодно, так что идем путем упрощения судебных процедур", - сказала глава ВС РФ. Так, она отметила уже внесенные законопроекты об увеличении порога дел, которые рассматриваются в упрощенных процедурах, в частности, дел о банкротствах. "Будем работать в этом направлении ... может быть путем освобождения судов от дел, которые могут быть рассмотрены во внесудебном порядке", - добавила Подносова. Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля по решению Совета Федерации. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html

https://ria.ru/20240423/putin-1941830120.html

https://ria.ru/20240423/podnosova-1941828807.html

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россия, ирина подносова, совет федерации рф, политика