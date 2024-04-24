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Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае - РИА Новости, 24.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:33 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942007711.html
Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае
Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае - РИА Новости, 24.04.2024
Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае
Производители из Московской области презентовали региональную продукцию на 36 Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:33
2024-04-24T13:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
шанхай
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Производители из Московской области презентовали региональную продукцию на 36 Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае (КНР), три компании стали участниками мероприятия благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Chinaplas является крупнейшей ежегодной отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области три компании региона представили свою продукцию в рамках коллективного стенда. В этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области приглашает региональные предприятия на крупные международные профильные выставки. Участие в групповом стенде Московской области для региональных компаний – бесплатное. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".
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московская область (подмосковье), китай, шанхай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Шанхай

Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПодмосковные производители представили свою продукцию в Китае
Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Производители из Московской области презентовали региональную продукцию на 36 Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае (КНР), три компании стали участниками мероприятия благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Chinaplas является крупнейшей ежегодной отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области три компании региона представили свою продукцию в рамках коллективного стенда.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Объем экспорта из Подмосковья в 2024 году преодолеет два миллиарда долларов
22 апреля, 16:24
В этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области приглашает региональные предприятия на крупные международные профильные выставки. Участие в групповом стенде Московской области для региональных компаний – бесплатное.
Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайШанхай
 
 
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