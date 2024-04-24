https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942007711.html

Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае

Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае - РИА Новости, 24.04.2024

Подмосковные производители представили свою продукцию в Китае

Производители из Московской области презентовали региональную продукцию на 36 Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:33

2024-04-24T13:33

2024-04-24T13:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

шанхай

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Производители из Московской области презентовали региональную продукцию на 36 Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае (КНР), три компании стали участниками мероприятия благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Chinaplas является крупнейшей ежегодной отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области три компании региона представили свою продукцию в рамках коллективного стенда. В этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области приглашает региональные предприятия на крупные международные профильные выставки. Участие в групповом стенде Московской области для региональных компаний – бесплатное. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240422/eksport-1941556983.html

московская область (подмосковье)

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), китай, шанхай