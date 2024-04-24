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Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани - РИА Новости, 24.04.2024
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Краснодарский край
 
23:03 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/plyazhi-1942162596.html
Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани
Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани - РИА Новости, 24.04.2024
Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани
Дополнительные 16 "степных" пляжей появились в 13 районах и городах Краснодарского края в рамках развития альтернативного рекреационного туризма, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:03
2024-04-24T23:03
краснодарский край
краснодарский край
анапа
кущевская
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Дополнительные 16 "степных" пляжей появились в 13 районах и городах Краснодарского края в рамках развития альтернативного рекреационного туризма, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону. Летом 2022 года губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что практически в каждом районе Кубани есть река или озеро, куда приходят отдохнуть местные жители, которые необходимо благоустроить. "По вашему поручению, уважаемый Вениамин Иванович, организованы 16 "степных" пляжей в 13 муниципалитетах", - сказал Руппель. Он уточнил, что по одному "степному пляжу" появилось в Курганинском, Гулькевичском, Кущевском, Славянском, Новопокровском, Тихорецком, Каневском, Динском, Павловском, Усть-Лабинском районах и в Горячем Ключе, а также два в Тимашевском районе и три - в Кореновском. "Понимаем, что не везде качество воды и дна позволяет открыть пляж, поэтому еще в пяти муниципалитетах организовано семь рекреационных зон у воды без купания", - добавил вице-губернатор. По словам Руппеля, еще восемь муниципалитетов Кубани уже направили предложения по организации таких мест для отдыха у водоемов.
https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html
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краснодарский край, анапа, кущевская, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Кущевская, Вениамин Кондратьев
Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани

Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Дополнительные 16 "степных" пляжей появились в 13 районах и городах Краснодарского края в рамках развития альтернативного рекреационного туризма, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону.
Летом 2022 года губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что практически в каждом районе Кубани есть река или озеро, куда приходят отдохнуть местные жители, которые необходимо благоустроить.
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"По вашему поручению, уважаемый Вениамин Иванович, организованы 16 "степных" пляжей в 13 муниципалитетах", - сказал Руппель.
Он уточнил, что по одному "степному пляжу" появилось в Курганинском, Гулькевичском, Кущевском, Славянском, Новопокровском, Тихорецком, Каневском, Динском, Павловском, Усть-Лабинском районах и в Горячем Ключе, а также два в Тимашевском районе и три - в Кореновском.
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"Понимаем, что не везде качество воды и дна позволяет открыть пляж, поэтому еще в пяти муниципалитетах организовано семь рекреационных зон у воды без купания", - добавил вице-губернатор.
По словам Руппеля, еще восемь муниципалитетов Кубани уже направили предложения по организации таких мест для отдыха у водоемов.
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Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаКущевскаяВениамин Кондратьев
 
 
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