https://ria.ru/20240424/plyazhi-1942162596.html

Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани

Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани - РИА Новости, 24.04.2024

Шестнадцать "степных" пляжей появились на некурортных территориях Кубани

Дополнительные 16 "степных" пляжей появились в 13 районах и городах Краснодарского края в рамках развития альтернативного рекреационного туризма, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T23:03

2024-04-24T23:03

2024-04-24T23:03

краснодарский край

краснодарский край

анапа

кущевская

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Дополнительные 16 "степных" пляжей появились в 13 районах и городах Краснодарского края в рамках развития альтернативного рекреационного туризма, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону. Летом 2022 года губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что практически в каждом районе Кубани есть река или озеро, куда приходят отдохнуть местные жители, которые необходимо благоустроить. "По вашему поручению, уважаемый Вениамин Иванович, организованы 16 "степных" пляжей в 13 муниципалитетах", - сказал Руппель. Он уточнил, что по одному "степному пляжу" появилось в Курганинском, Гулькевичском, Кущевском, Славянском, Новопокровском, Тихорецком, Каневском, Динском, Павловском, Усть-Лабинском районах и в Горячем Ключе, а также два в Тимашевском районе и три - в Кореновском. "Понимаем, что не везде качество воды и дна позволяет открыть пляж, поэтому еще в пяти муниципалитетах организовано семь рекреационных зон у воды без купания", - добавил вице-губернатор. По словам Руппеля, еще восемь муниципалитетов Кубани уже направили предложения по организации таких мест для отдыха у водоемов.

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https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html

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краснодарский край

анапа

кущевская

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краснодарский край, анапа, кущевская, вениамин кондратьев