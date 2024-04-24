https://ria.ru/20240424/obedinenie-1941914211.html

Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России

Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России - РИА Новости, 24.04.2024

Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России

У России есть достаточно успешный опыт объединения регионов, и есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:11

2024-04-24T06:11

2024-04-24T07:58

россия

валентина матвиенко

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. У России есть достаточно успешный опыт объединения регионов, и есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого", — сказала она.Матвиенко при этом подчеркнула, что к данному вопросу надо подходить продуманно, должны быть "научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный". Тогда, по ее мнению, "люди с удовольствием тоже это поддержат"."У нас есть положительный опыт — уже в новой России — объединения регионов, и он достаточно успешный", — сказала спикер Совфеда.Она отметила, что процедура объединения регионов достаточно сложная.

https://ria.ru/20240424/ukrupnenie-1941913790.html

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россия, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф