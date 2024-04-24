https://ria.ru/20240424/nebenzya-1942159526.html
России и КНР предложили поправку к резолюции по ядерному оружию в космосе
России и КНР предложили поправку к резолюции по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
России и КНР предложили поправку к резолюции по ядерному оружию в космосе
Россия и Китай предлагают Совету безопасности ООН проголосовать по своей поправке к проекту резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:26
2024-04-24T22:26
2024-04-24T22:32
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия и Китай предлагают Совету безопасности ООН проголосовать по своей поправке к проекту резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя. "РФ и Китай своей поправкой лишь дополняют (проект США и Японии – ред.) положениями о недопустимости любого вида оружия в космическом пространстве", - сказал Небензя. Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Между тем Россия и Китай предложили поправку, которая призывает все страны "принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве и угроз применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли, а также с Земли в направлении объектов в космическом пространстве". Согласно поправке, в текст предлагается включить призыв добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений. Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, ранее США и Япония уже отказались включать в текст добавление от России и Китая, которое предполагало призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения – ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы. Небензя в свою очередь заявлял, что цель проекта резолюции США и Японии - политизировать вопрос, "поддержать беспочвенные обвинения США в адрес РФ и попытаться поставить" Россию в неудобное положение. Кроме того, по его словам, "США хотят избежать любых обязательств, которые не давали бы им делать то, что они делают сейчас - разрабатывать системы вооружений, которые могут быть размещены в космическом пространстве".
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
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россия, сша, китай, василий небензя, дмитрий полянский, оон, в мире
Россия, США, Китай, Василий Небензя, Дмитрий Полянский, ООН, В мире
России и КНР предложили поправку к резолюции по ядерному оружию в космосе
Небензя: РФ и КНР предложили СБ ООН проголосовать по поправке к резолюции США
ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия и Китай предлагают Совету безопасности ООН проголосовать по своей поправке к проекту резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил на заседании СБ постпред РФ при организации Василий Небензя.
"РФ и Китай своей поправкой лишь дополняют (проект США и Японии – ред.) положениями о недопустимости любого вида оружия в космическом пространстве", - сказал Небензя.
Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.
Между тем Россия и Китай предложили поправку, которая призывает все страны "принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве и угроз применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли, а также с Земли в направлении объектов в космическом пространстве".
Согласно поправке, в текст предлагается включить призыв добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений.
Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, ранее США и Япония уже отказались включать в текст добавление от России и Китая, которое предполагало призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения – ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы.
Небензя в свою очередь заявлял, что цель проекта резолюции США и Японии - политизировать вопрос, "поддержать беспочвенные обвинения США в адрес РФ и попытаться поставить" Россию в неудобное положение. Кроме того, по его словам, "США хотят избежать любых обязательств, которые не давали бы им делать то, что они делают сейчас - разрабатывать системы вооружений, которые могут быть размещены в космическом пространстве".