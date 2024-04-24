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Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 24.04.2024
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Республика Ингушетия
 
12:43 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/natsproekt-1941991329.html
Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура"
Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 24.04.2024
Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура"
Больше 105 миллионов рублей получит Ингушетия в 2024 году на мероприятия в рамках реализации национального проекта "Культура", на эти деньги построят и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:43
2024-04-24T12:43
республика ингушетия
республика ингушетия
нацпроекты
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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Больше 105 миллионов рублей получит Ингушетия в 2024 году на мероприятия в рамках реализации национального проекта "Культура", на эти деньги построят и отремонтируют несколько объектов культуры, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии в рамках национального проекта "Культура" в 2024 году построят Дом культуры в селении Джейрах и создадут модельную муниципальную библиотеку в селении Аршты. В двух учреждениях - Центре театра, кино и креативных индустрий и Доме культуры селения Верхние Ачалуки – будет произведен капитальный ремонт", - говорится в сообщении. Кроме того, для еще двух госучреждений – колледжа искусств и музея изобразительных искусств – приобретут инструменты, оборудование, учебные материалы и необходимую технику. Также минкульт региона планирует поощрить лучшие сельские учреждения культуры и отличившихся работников денежными премиями. "Всего региону на эти цели выделено более 105 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета составляют 101,6 миллиона рублей. В прошлом году на реализацию целей национального проекта "Культура" Ингушетии было выделено более 88 миллионов рублей", - уточняет пресс-служба. По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, благодаря национальным проектам в республике создается современная инфраструктура в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма. "Развитая культура является определяющим фактором в оценке успешности и прогрессивности субъекта. И мы должны стремиться к тому, чтобы в республике рос спрос на музыкальное, художественное, театральное творчество. У нас много одаренной молодежи, и если создать для них хорошие условия и правильное отношение общества к творческим профессиям, они в будущем смогут прославить Ингушетию своими талантами", – заявил он.
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республика ингушетия, нацпроекты
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Нацпроекты

Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Больше 105 миллионов рублей получит Ингушетия в 2024 году на мероприятия в рамках реализации национального проекта "Культура", на эти деньги построят и отремонтируют несколько объектов культуры, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"В Ингушетии в рамках национального проекта "Культура" в 2024 году построят Дом культуры в селении Джейрах и создадут модельную муниципальную библиотеку в селении Аршты. В двух учреждениях - Центре театра, кино и креативных индустрий и Доме культуры селения Верхние Ачалуки – будет произведен капитальный ремонт", - говорится в сообщении.
Кроме того, для еще двух госучреждений – колледжа искусств и музея изобразительных искусств – приобретут инструменты, оборудование, учебные материалы и необходимую технику. Также минкульт региона планирует поощрить лучшие сельские учреждения культуры и отличившихся работников денежными премиями.
«
"Всего региону на эти цели выделено более 105 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета составляют 101,6 миллиона рублей. В прошлом году на реализацию целей национального проекта "Культура" Ингушетии было выделено более 88 миллионов рублей", - уточняет пресс-служба.
По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, благодаря национальным проектам в республике создается современная инфраструктура в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма.
"Развитая культура является определяющим фактором в оценке успешности и прогрессивности субъекта. И мы должны стремиться к тому, чтобы в республике рос спрос на музыкальное, художественное, театральное творчество. У нас много одаренной молодежи, и если создать для них хорошие условия и правильное отношение общества к творческим профессиям, они в будущем смогут прославить Ингушетию своими талантами", – заявил он.
Александр Новак, Михаил Гуцериев и Махмуд-Али Калиматов на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияНацпроекты
 
 
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