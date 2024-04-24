https://ria.ru/20240424/natsproekt-1941991329.html

Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура"

Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 24.04.2024

Больше 105 млн рублей получит Ингушетия по нацпроекту "Культура"

Больше 105 миллионов рублей получит Ингушетия в 2024 году на мероприятия в рамках реализации национального проекта "Культура", на эти деньги построят и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:43

2024-04-24T12:43

2024-04-24T12:43

республика ингушетия

республика ингушетия

нацпроекты

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НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Больше 105 миллионов рублей получит Ингушетия в 2024 году на мероприятия в рамках реализации национального проекта "Культура", на эти деньги построят и отремонтируют несколько объектов культуры, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии в рамках национального проекта "Культура" в 2024 году построят Дом культуры в селении Джейрах и создадут модельную муниципальную библиотеку в селении Аршты. В двух учреждениях - Центре театра, кино и креативных индустрий и Доме культуры селения Верхние Ачалуки – будет произведен капитальный ремонт", - говорится в сообщении. Кроме того, для еще двух госучреждений – колледжа искусств и музея изобразительных искусств – приобретут инструменты, оборудование, учебные материалы и необходимую технику. Также минкульт региона планирует поощрить лучшие сельские учреждения культуры и отличившихся работников денежными премиями. "Всего региону на эти цели выделено более 105 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета составляют 101,6 миллиона рублей. В прошлом году на реализацию целей национального проекта "Культура" Ингушетии было выделено более 88 миллионов рублей", - уточняет пресс-служба. По словам главы региона Махмуд-Али Калиматова, благодаря национальным проектам в республике создается современная инфраструктура в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма. "Развитая культура является определяющим фактором в оценке успешности и прогрессивности субъекта. И мы должны стремиться к тому, чтобы в республике рос спрос на музыкальное, художественное, театральное творчество. У нас много одаренной молодежи, и если создать для них хорошие условия и правильное отношение общества к творческим профессиям, они в будущем смогут прославить Ингушетию своими талантами", – заявил он.

https://ria.ru/20231215/ingushetiya-1915998542.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика ингушетия, нацпроекты