https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942087512.html

Amnesty International обвинила власти Молдавии в нарушении свободы слова

Amnesty International обвинила власти Молдавии в нарушении свободы слова - РИА Новости, 24.04.2024

Amnesty International обвинила власти Молдавии в нарушении свободы слова

Международная организация Amnesty International обвинила власти Молдавии в нарушении свободы выражения мнений в рамках борьбы с российскими СМИ и с молдавской... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:53

2024-04-24T16:53

2024-04-24T16:57

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Международная организация Amnesty International обвинила власти Молдавии в нарушении свободы выражения мнений в рамках борьбы с российскими СМИ и с молдавской оппозицией. В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В стране были заблокированы российские телеканалы и онлайн-СМИ. Осенью со второго тура местных выборов была снята с гонки оппозиционная партия "Шанс", которую власти обвинили в связях с Россией и попытках дестабилизации ситуации в стране. "Молдавия. Права на свободу объединений и выражения мнений нарушались. Власти этой бывшей советской республики признали неконституционной партию "Шор, которая с 2022 года являлась основной движущей силой продолжающихся антиправительственных протестов… Комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила членам партии "Шанс" баллотироваться на местных выборах 5 ноября. В октябре СИБ во внесудебном порядке заблокировала доступ к 22 онлайн-медиаплатформам (в основном российским) и приостановила вещание шести телеканалов", - говорится в отчете за прошлый год, опубликованном на сайте правозащитной организации. Amnesty International в своём докладе также обращает внимание на напряжённость в отношениях Молдавии с Россией, отметив, что 45 российских дипломатов были высланы, а российским гражданам всё чаще запрещается въезд в страну. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, amnesty international, возрождение