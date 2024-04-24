https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942041140.html

Лукашенко оценил уровень жизни в Белоруссии

Лукашенко оценил уровень жизни в Белоруссии - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко оценил уровень жизни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сильная экономика является следствием правильного геополитического выбора: белорусы никогда не жили так... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:55

2024-04-24T14:55

2024-04-24T15:23

александр лукашенко

в мире

белоруссия

минск

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сильная экономика является следствием правильного геополитического выбора: белорусы никогда не жили так хорошо, как сейчас.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии."Мы нация сильная. Что должны делать, чтобы сохранить этот статус? Надо становиться еще сильнее. Во главе угла - сильная экономическая экономика, но и она - следствие правильного геополитического выбора", - заявил Лукашенко, выступая на заседании.Он надеется, что белорусам в будущем не придется никогда сказать о нынешнем времени "как хорошо мы плохо жили", сравнивая его с очередной гуманитарной катастрофой."Давайте честно признаем, мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас", - добавил Лукашенко, признав, что может быть еще лучше.

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белоруссия

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александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск