https://ria.ru/20240424/kharkov-1942139705.html

Власти Харькова заявили о частичном восстановлении функционала телевышки

Власти Харькова заявили о частичном восстановлении функционала телевышки - РИА Новости, 24.04.2024

Власти Харькова заявили о частичном восстановлении функционала телевышки

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что функционал разрушенной... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:53

2024-04-24T19:53

2024-04-24T19:53

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что функционал разрушенной телевышки в Харькове частично восстановлен, телевещание в регионе возобновлено. Синегубов 23 апреля сообщал, что в Харькове была уничтожена телебашня высотой 250 метров, в городе и ближайших окрестностях отсутствовало цифровое ТВ. "Функционал разрушенной телебашни частично восстановлен… Телевещание возобновлено, будем продолжать работу, чтобы на 100% возобновить ее", - сказал чиновник. Синегубов сообщал ранее, что 250-метровая телевышка была поражена на высоте 140 метров, после чего разрушилась. Повреждены технические сооружения и телевизионное оборудование. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240423/kharkov-1941763229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, украина, россия, вооруженные силы рф