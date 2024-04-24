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В Карелии восстанавливают популяцию символа региона - РИА Новости, 24.04.2024
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13:57 24.04.2024 (обновлено: 15:06 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/kareliya-1942018655.html
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона - РИА Новости, 24.04.2024
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона
Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:57
2024-04-24T15:06
республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в прошлом году правительство Карелии, ПАО "Сегежа групп" и Карельский научный центр РАН заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в создании первой в республике лесной плантации карельской березы. По нему в течение 3 лет в республике планируется создать лесную плантацию карельской березы, с использованием посадочного материала, выращенного специалистами Карельского научного центра РАН при финансовой поддержке ПАО "Сегежа Групп". На сегодняшний день разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В мае, после схода снежного покрова, на территории аренды ПАО "Сегежа групп" будет подобран лесной участок для создания плантации. В этом году планируется высадка первых 2,5 тысячи экземпляров карельской березы. "Карельская береза является один из символов нашего региона. Ее древесина отличается от обычной березы твердостью, прочностью и красивым мраморным узором в разрезе. Однако общая численность природной популяции карельской березы на территории республики составляет около 2 тысяч деревьев", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.
https://ria.ru/20240409/kategorii-1938899144.html
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республика карелия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Артур Парфенчиков

В Карелии восстанавливают популяцию символа региона

© Фото : правительство Республики КарелияГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : правительство Республики Карелия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики.
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В пресс-службе правительства региона уточнили, что в прошлом году правительство Карелии, ПАО "Сегежа групп" и Карельский научный центр РАН заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в создании первой в республике лесной плантации карельской березы.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБерезовая роща в дендрарии на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
Березовая роща в дендрарии на территории Государственного заповедника Кивач в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Березовая роща в дендрарии на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
По нему в течение 3 лет в республике планируется создать лесную плантацию карельской березы, с использованием посадочного материала, выращенного специалистами Карельского научного центра РАН при финансовой поддержке ПАО "Сегежа Групп".
На сегодняшний день разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В мае, после схода снежного покрова, на территории аренды ПАО "Сегежа групп" будет подобран лесной участок для создания плантации. В этом году планируется высадка первых 2,5 тысячи экземпляров карельской березы.
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"Карельская береза является один из символов нашего региона. Ее древесина отличается от обычной березы твердостью, прочностью и красивым мраморным узором в разрезе. Однако общая численность природной популяции карельской березы на территории республики составляет около 2 тысяч деревьев", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.
 
Республика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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