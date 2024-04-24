https://ria.ru/20240424/kareliya-1942018655.html

В Карелии восстанавливают популяцию символа региона

В Карелии восстанавливают популяцию символа региона - РИА Новости, 24.04.2024

В Карелии восстанавливают популяцию символа региона

Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:57

2024-04-24T13:57

2024-04-24T15:06

республика карелия

артур парфенчиков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в прошлом году правительство Карелии, ПАО "Сегежа групп" и Карельский научный центр РАН заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в создании первой в республике лесной плантации карельской березы. По нему в течение 3 лет в республике планируется создать лесную плантацию карельской березы, с использованием посадочного материала, выращенного специалистами Карельского научного центра РАН при финансовой поддержке ПАО "Сегежа Групп". На сегодняшний день разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В мае, после схода снежного покрова, на территории аренды ПАО "Сегежа групп" будет подобран лесной участок для создания плантации. В этом году планируется высадка первых 2,5 тысячи экземпляров карельской березы. "Карельская береза является один из символов нашего региона. Ее древесина отличается от обычной березы твердостью, прочностью и красивым мраморным узором в разрезе. Однако общая численность природной популяции карельской березы на территории республики составляет около 2 тысяч деревьев", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.

https://ria.ru/20240409/kategorii-1938899144.html

https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков