https://ria.ru/20240424/kareliya-1942018655.html
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона - РИА Новости, 24.04.2024
В Карелии восстанавливают популяцию символа региона
Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:57
2024-04-24T13:57
2024-04-24T15:06
республика карелия
артур парфенчиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942043862_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_8f8c66569356bd91a32562688b9f13fb.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в прошлом году правительство Карелии, ПАО "Сегежа групп" и Карельский научный центр РАН заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в создании первой в республике лесной плантации карельской березы. По нему в течение 3 лет в республике планируется создать лесную плантацию карельской березы, с использованием посадочного материала, выращенного специалистами Карельского научного центра РАН при финансовой поддержке ПАО "Сегежа Групп". На сегодняшний день разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В мае, после схода снежного покрова, на территории аренды ПАО "Сегежа групп" будет подобран лесной участок для создания плантации. В этом году планируется высадка первых 2,5 тысячи экземпляров карельской березы. "Карельская береза является один из символов нашего региона. Ее древесина отличается от обычной березы твердостью, прочностью и красивым мраморным узором в разрезе. Однако общая численность природной популяции карельской березы на территории республики составляет около 2 тысяч деревьев", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.
https://ria.ru/20240409/kategorii-1938899144.html
https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html
республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Артур Парфенчиков
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 2,5 тысячи первых экземпляров карельской березы высадят в этом году на новой плантации, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало в среду во время его выступления с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного Собрания республики.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что в прошлом году правительство Карелии, ПАО "Сегежа групп" и Карельский научный центр РАН
заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в создании первой в республике лесной плантации карельской березы.
По нему в течение 3 лет в республике планируется создать лесную плантацию карельской березы, с использованием посадочного материала, выращенного специалистами Карельского научного центра РАН при финансовой поддержке ПАО "Сегежа Групп".
На сегодняшний день разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В мае, после схода снежного покрова, на территории аренды ПАО "Сегежа групп" будет подобран лесной участок для создания плантации. В этом году планируется высадка первых 2,5 тысячи экземпляров карельской березы.
"Карельская береза является один из символов нашего региона. Ее древесина отличается от обычной березы твердостью, прочностью и красивым мраморным узором в разрезе. Однако общая численность природной популяции карельской березы на территории республики составляет около 2 тысяч деревьев", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.