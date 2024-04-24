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На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов - РИА Новости, 24.04.2024
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Краснодарский край
 
23:05 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/investproekty-1942163203.html
На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов
На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов - РИА Новости, 24.04.2024
На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов
Краснодарский край реализует 48 туристических инвестиционных проектов на общую сумму 503 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:05
2024-04-24T23:05
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Краснодарский край реализует 48 туристических инвестиционных проектов на общую сумму 503 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону. "Сейчас в крае реализуется 48 инвестиционных проектов на 503 миллиарда рублей. За 5 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 27 раз. В 2018 году инвестиционный портфель курортной отрасли составлял 18,6 миллиарда рублей. Такой бум строительства стал возможен благодаря беспрецедентной поддержке санаторно-курортной отрасли в последние годы. Как на уровне федерации – в рамках профильного нацпроекта, так и на уровне региона. Особенно отмечу запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, налоговую льготу для новых объектов на 10 лет и компенсацию части процентов по кредитам на реконструкцию и модернизацию", - сказал Руппель. Он добавил, что реализация этих проектов позволит увеличить номерной фонд почти на 34 тысячи и создаст в отрасли более 21 тысячи новых рабочих мест, без учета таких мега-проектов, как Новая Анапа и Турьев Хутор в Сочи.
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краснодарский край, анапа, сочи
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Сочи
На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов

На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Краснодарский край реализует 48 туристических инвестиционных проектов на общую сумму 503 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону.
"Сейчас в крае реализуется 48 инвестиционных проектов на 503 миллиарда рублей. За 5 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 27 раз. В 2018 году инвестиционный портфель курортной отрасли составлял 18,6 миллиарда рублей. Такой бум строительства стал возможен благодаря беспрецедентной поддержке санаторно-курортной отрасли в последние годы. Как на уровне федерации – в рамках профильного нацпроекта, так и на уровне региона. Особенно отмечу запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, налоговую льготу для новых объектов на 10 лет и компенсацию части процентов по кредитам на реконструкцию и модернизацию", - сказал Руппель.
Он добавил, что реализация этих проектов позволит увеличить номерной фонд почти на 34 тысячи и создаст в отрасли более 21 тысячи новых рабочих мест, без учета таких мега-проектов, как Новая Анапа и Турьев Хутор в Сочи.
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