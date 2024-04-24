https://ria.ru/20240424/investproekty-1942163203.html

На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов

На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов - РИА Новости, 24.04.2024

На Кубани реализуется 48 туристических инвестпроектов

Краснодарский край реализует 48 туристических инвестиционных проектов на общую сумму 503 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T23:05

2024-04-24T23:05

2024-04-24T23:05

краснодарский край

краснодарский край

анапа

сочи

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Краснодарский край реализует 48 туристических инвестиционных проектов на общую сумму 503 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на координационном совещании в Анапе по подготовке к курортному сезону. "Сейчас в крае реализуется 48 инвестиционных проектов на 503 миллиарда рублей. За 5 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 27 раз. В 2018 году инвестиционный портфель курортной отрасли составлял 18,6 миллиарда рублей. Такой бум строительства стал возможен благодаря беспрецедентной поддержке санаторно-курортной отрасли в последние годы. Как на уровне федерации – в рамках профильного нацпроекта, так и на уровне региона. Особенно отмечу запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, налоговую льготу для новых объектов на 10 лет и компенсацию части процентов по кредитам на реконструкцию и модернизацию", - сказал Руппель. Он добавил, что реализация этих проектов позволит увеличить номерной фонд почти на 34 тысячи и создаст в отрасли более 21 тысячи новых рабочих мест, без учета таких мега-проектов, как Новая Анапа и Турьев Хутор в Сочи.

https://ria.ru/20240424/plyazhi-1942162596.html

краснодарский край

анапа

сочи

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краснодарский край, анапа, сочи