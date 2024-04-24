https://ria.ru/20240424/infrastruktura-1941923431.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 24.04.2024

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:37

2024-04-24T08:37

2024-04-24T08:39

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он написал о повреждении "объектов критической инфраструктуры, админздания". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240424/podpole-1941919701.html

херсонская область

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херсонская область