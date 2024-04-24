Рейтинг@Mail.ru
Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/evakuatsiya-1942141878.html
Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка
Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка - РИА Новости, 24.04.2024
Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка
Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:07
2024-04-24T20:07
происшествия
назарово
ишим (река)
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611204_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_44aec3f7475b28dcbda278a3ff8dc124.jpg
ИШИМ (Тюменская обл.), 24 апр – РИА Новости. Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так как их село находится в зоне подтопления при разливе реки Ишим, сообщила глава Назаровского сельского поселения Надежда Петрова. "У нас эвакуация села Назарово. Осталось процентов двадцать населения. Основная часть уже эвакуирована. У нас есть маломобильные, многодетные, всех уже вывезли, определили в пункты временного размещения, к родственникам, друзьям. Осталось, наверное, человек сорок. Сегодня у нас эвакуируются 13 человек … Ни детей, ни маломобильных не остается. Задача – эвакуировать сто процентов", – рассказала журналистам Петрова. В сельское поселение входит три населенных пункта: село Назарово, деревни Юрга и Черемшанка, население всех трех - около трехсот человек. Предварительно, под затопление могут попасть большая часть Назарово и Юрга. До прихода воды дня три еще есть, в целом обстановка спокойная, пояснила глава поселения. Паводок на реке Ишим у села уже начался, низководный мост затоплен - для связи с большой землей организована лодочная переправа. По словам главы, многие понимают опасность, помнят разлив реки в 2017 году, видят, что сейчас вода прибывает быстрее, читают прогнозы и решают не рисковать. В пункт временного размещения поселились 20 человек. С теми, кто отказывается покидать дома, работают психологи МЧС. По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html
назарово
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611204_126:0:1155:771_1920x0_80_0_0_0c8aae4e4c68ffcc760b98a36512c480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, назарово, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Назарово, Ишим (река), Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка

Жители села Назарово в Тюменской области эвакуировались на время паводка

© РИА НовостиРека Ишим в городе Ишим Тюменской области
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
Читать ria.ru в
ИШИМ (Тюменская обл.), 24 апр – РИА Новости. Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так как их село находится в зоне подтопления при разливе реки Ишим, сообщила глава Назаровского сельского поселения Надежда Петрова.
"У нас эвакуация села Назарово. Осталось процентов двадцать населения. Основная часть уже эвакуирована. У нас есть маломобильные, многодетные, всех уже вывезли, определили в пункты временного размещения, к родственникам, друзьям. Осталось, наверное, человек сорок. Сегодня у нас эвакуируются 13 человек … Ни детей, ни маломобильных не остается. Задача – эвакуировать сто процентов", – рассказала журналистам Петрова.
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
19 апреля, 07:50
В сельское поселение входит три населенных пункта: село Назарово, деревни Юрга и Черемшанка, население всех трех - около трехсот человек. Предварительно, под затопление могут попасть большая часть Назарово и Юрга. До прихода воды дня три еще есть, в целом обстановка спокойная, пояснила глава поселения.
Паводок на реке Ишим у села уже начался, низководный мост затоплен - для связи с большой землей организована лодочная переправа. По словам главы, многие понимают опасность, помнят разлив реки в 2017 году, видят, что сейчас вода прибывает быстрее, читают прогнозы и решают не рисковать. В пункт временного размещения поселились 20 человек. С теми, кто отказывается покидать дома, работают психологи МЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияНазаровоИшим (река)Тюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала