https://ria.ru/20240424/evakuatsiya-1942141878.html

Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка

Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка - РИА Новости, 24.04.2024

Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка

Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:07

2024-04-24T20:07

2024-04-24T20:07

происшествия

назарово

ишим (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ИШИМ (Тюменская обл.), 24 апр – РИА Новости. Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так как их село находится в зоне подтопления при разливе реки Ишим, сообщила глава Назаровского сельского поселения Надежда Петрова. "У нас эвакуация села Назарово. Осталось процентов двадцать населения. Основная часть уже эвакуирована. У нас есть маломобильные, многодетные, всех уже вывезли, определили в пункты временного размещения, к родственникам, друзьям. Осталось, наверное, человек сорок. Сегодня у нас эвакуируются 13 человек … Ни детей, ни маломобильных не остается. Задача – эвакуировать сто процентов", – рассказала журналистам Петрова. В сельское поселение входит три населенных пункта: село Назарово, деревни Юрга и Черемшанка, население всех трех - около трехсот человек. Предварительно, под затопление могут попасть большая часть Назарово и Юрга. До прихода воды дня три еще есть, в целом обстановка спокойная, пояснила глава поселения. Паводок на реке Ишим у села уже начался, низководный мост затоплен - для связи с большой землей организована лодочная переправа. По словам главы, многие понимают опасность, помнят разлив реки в 2017 году, видят, что сейчас вода прибывает быстрее, читают прогнозы и решают не рисковать. В пункт временного размещения поселились 20 человек. С теми, кто отказывается покидать дома, работают психологи МЧС. По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html

назарово

ишим (река)

тюменская область

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происшествия, назарово, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024