Жители села в Тюменской области эвакуировались на время паводка
Жители села Назарово в Тюменской области эвакуировались на время паводка
© РИА НовостиРека Ишим в городе Ишим Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
ИШИМ (Тюменская обл.), 24 апр – РИА Новости. Большинство жителей села Назарово Абатского района Тюменской области заблаговременно переехали в пункт временного размещения или к родне на время паводка, так как их село находится в зоне подтопления при разливе реки Ишим, сообщила глава Назаровского сельского поселения Надежда Петрова.
"У нас эвакуация села Назарово. Осталось процентов двадцать населения. Основная часть уже эвакуирована. У нас есть маломобильные, многодетные, всех уже вывезли, определили в пункты временного размещения, к родственникам, друзьям. Осталось, наверное, человек сорок. Сегодня у нас эвакуируются 13 человек … Ни детей, ни маломобильных не остается. Задача – эвакуировать сто процентов", – рассказала журналистам Петрова.
В сельское поселение входит три населенных пункта: село Назарово, деревни Юрга и Черемшанка, население всех трех - около трехсот человек. Предварительно, под затопление могут попасть большая часть Назарово и Юрга. До прихода воды дня три еще есть, в целом обстановка спокойная, пояснила глава поселения.
Паводок на реке Ишим у села уже начался, низководный мост затоплен - для связи с большой землей организована лодочная переправа. По словам главы, многие понимают опасность, помнят разлив реки в 2017 году, видят, что сейчас вода прибывает быстрее, читают прогнозы и решают не рисковать. В пункт временного размещения поселились 20 человек. С теми, кто отказывается покидать дома, работают психологи МЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
По данным властей Абатского района, на день среды в районе эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг 1056 сантиметров.