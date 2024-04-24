https://ria.ru/20240424/erevan-1941955049.html

Посольство России в Ереване скорбит в День памяти жертв геноцида армян

Посольство России в Ереване скорбит в День памяти жертв геноцида армян - РИА Новости, 24.04.2024

Посольство России в Ереване скорбит в День памяти жертв геноцида армян

Посольство России в Ереване вместе с армянским народом скорбит в День памяти жертв геноцида армян, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:52

2024-04-24T10:52

2024-04-24T13:18

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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Посольство России в Ереване вместе с армянским народом скорбит в День памяти жертв геноцида армян, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. "Двадцать четвертое апреля — День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Скорбим вместе с армянским народом", — говорится в заявлении.В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная Дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время "отбросить беспочвенные воспоминания". Он подчеркнул, что всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, и теперь, по его словам, это понял и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян, со своей стороны, в марте говорил о том, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией.

https://ria.ru/20240424/genotsid-1941967840.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

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справки, турция, армения, россия, никол пашинян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф