https://ria.ru/20240424/drony-kamikadz-1942037242.html

Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме

Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме - РИА Новости, 24.04.2024

Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме

Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:01

2024-04-24T15:01

2024-04-24T15:01

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костромская область

технологии

дрон-камикадзе

fpv-дрон

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. "Несколько молодых костромичей организовали мастерскую по сборке дронов-камикадзе. Уже более 200 "Сусанин-дронов", названных в честь легендарного героя-костромича, нашли своё успешное применение на передовой", - сообщает Народный фронт в своем Telegram-канале, отмечая, что такие дроны помогают российским военнослужащим в зоне СВО "продвигаться вперед без потерь". Девятидюймовые беспилотники перемещаются на расстояние до 11 километров и могут выдержать груз до четырех килограммов. Дроны летают на нестандартных частотах, поэтому неуязвимы для системы радиоэлектронного блокирования, отмечают активисты. Благодаря выносным ретрансляторам оператор во время работы находится в безопасной зоне. "За неделю в мастерской могут изготовить 50 устройств. Благодаря собственной сборке разница в стоимости с покупными колоссальная. Но нужны комплектующие. Народный фронт в Костромской области объявляет спецсбор на "Сусанин-дроны". Давайте соберем средства на комплектующие, чтобы наши военнослужащие как можно скорее получили необходимое им оборудование", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240214/bespilotniki-1927243514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кострома, костромская область, технологии, дрон-камикадзе, fpv-дрон, бпла