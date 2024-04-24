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Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме - РИА Новости, 24.04.2024
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15:01 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/drony-kamikadz-1942037242.html
Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме
Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме - РИА Новости, 24.04.2024
Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме
Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:01
2024-04-24T15:01
надежные люди
кострома
костромская область
технологии
дрон-камикадзе
fpv-дрон
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. "Несколько молодых костромичей организовали мастерскую по сборке дронов-камикадзе. Уже более 200 "Сусанин-дронов", названных в честь легендарного героя-костромича, нашли своё успешное применение на передовой", - сообщает Народный фронт в своем Telegram-канале, отмечая, что такие дроны помогают российским военнослужащим в зоне СВО "продвигаться вперед без потерь". Девятидюймовые беспилотники перемещаются на расстояние до 11 километров и могут выдержать груз до четырех килограммов. Дроны летают на нестандартных частотах, поэтому неуязвимы для системы радиоэлектронного блокирования, отмечают активисты. Благодаря выносным ретрансляторам оператор во время работы находится в безопасной зоне. "За неделю в мастерской могут изготовить 50 устройств. Благодаря собственной сборке разница в стоимости с покупными колоссальная. Но нужны комплектующие. Народный фронт в Костромской области объявляет спецсбор на "Сусанин-дроны". Давайте соберем средства на комплектующие, чтобы наши военнослужащие как можно скорее получили необходимое им оборудование", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240214/bespilotniki-1927243514.html
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кострома, костромская область, технологии, дрон-камикадзе, fpv-дрон, бпла
Надежные люди, Кострома, Костромская область, Технологии, дрон-камикадзе, FPV-дрон, БПЛА

Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта.
«
"Несколько молодых костромичей организовали мастерскую по сборке дронов-камикадзе. Уже более 200 "Сусанин-дронов", названных в честь легендарного героя-костромича, нашли своё успешное применение на передовой", - сообщает Народный фронт в своем Telegram-канале, отмечая, что такие дроны помогают российским военнослужащим в зоне СВО "продвигаться вперед без потерь".
Девятидюймовые беспилотники перемещаются на расстояние до 11 километров и могут выдержать груз до четырех килограммов. Дроны летают на нестандартных частотах, поэтому неуязвимы для системы радиоэлектронного блокирования, отмечают активисты. Благодаря выносным ретрансляторам оператор во время работы находится в безопасной зоне.
"За неделю в мастерской могут изготовить 50 устройств. Благодаря собственной сборке разница в стоимости с покупными колоссальная. Но нужны комплектующие. Народный фронт в Костромской области объявляет спецсбор на "Сусанин-дроны". Давайте соберем средства на комплектующие, чтобы наши военнослужащие как можно скорее получили необходимое им оборудование", - говорится в сообщении.
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Надежные людиКостромаКостромская областьТехнологиидрон-камикадзеFPV-дронБПЛА
 
 
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