Сборку дронов-камикадзе для бойцов СВО организовали в Костроме
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сборку дронов-камикадзе под названием "Сусанин" для бойцов СВО организовали в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта.
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"Несколько молодых костромичей организовали мастерскую по сборке дронов-камикадзе. Уже более 200 "Сусанин-дронов", названных в честь легендарного героя-костромича, нашли своё успешное применение на передовой", - сообщает Народный фронт в своем Telegram-канале, отмечая, что такие дроны помогают российским военнослужащим в зоне СВО "продвигаться вперед без потерь".
Девятидюймовые беспилотники перемещаются на расстояние до 11 километров и могут выдержать груз до четырех килограммов. Дроны летают на нестандартных частотах, поэтому неуязвимы для системы радиоэлектронного блокирования, отмечают активисты. Благодаря выносным ретрансляторам оператор во время работы находится в безопасной зоне.
"За неделю в мастерской могут изготовить 50 устройств. Благодаря собственной сборке разница в стоимости с покупными колоссальная. Но нужны комплектующие. Народный фронт в Костромской области объявляет спецсбор на "Сусанин-дроны". Давайте соберем средства на комплектующие, чтобы наши военнослужащие как можно скорее получили необходимое им оборудование", - говорится в сообщении.
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