https://ria.ru/20240424/blokirovka-1942032274.html

В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN

В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN - РИА Новости, 24.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN

Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:33

2024-04-24T13:33

2024-04-24T14:33

технологии

россия

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно, что здесь предусматриваются какие-то санкции за эти действия, предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором... Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)