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В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN - РИА Новости, 24.04.2024
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13:33 24.04.2024 (обновлено: 14:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/blokirovka-1942032274.html
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN - РИА Новости, 24.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN
Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:33
2024-04-24T14:33
технологии
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно, что здесь предусматриваются какие-то санкции за эти действия, предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором... Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html
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технологии, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN

Песков: усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно, что здесь предусматриваются какие-то санкции за эти действия, предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором... Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок", - сказал Песков.
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ТехнологииРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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