https://ria.ru/20240424/blokirovka-1942032274.html
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN - РИА Новости, 24.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN
Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:33
2024-04-24T13:33
2024-04-24T14:33
технологии
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_df2475d7fd2e6f8f00bdd70dde1b7f0a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться, чтобы сократить возможности обхода блокировок, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мне неизвестно, что здесь предусматриваются какие-то санкции за эти действия, предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором... Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы сократить возможности для обхода блокировок", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_051d9cabc4e81a8512c80e32c74defd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервисов VPN
Песков: усилия по блокировке определенных сервисов VPN будут продолжаться